商务部：消费市场长期稳中向好的升级势头不会改变

人民网北京11月27日电 （杨曦）今日，国新办举行提振大宗消费重点消费和促进释放农村消费潜力有关情况国务院政策例行吹风会。数据显示，近期消费市场呈现稳步回升的态势，下一阶段我国消费发展的趋势将如何？对此，商务部市场运行和消费促进司负责人王斌表示，消费市场将保持持续回暖、加快复苏态势，初步预计2021年社会消费品零售总额将会进一步回升，有望实现较快恢复性增长。

王斌分析，当前我国经济持续向好，消费市场保持稳中有进的积极因素正不断积累，具备多方面有利条件：

一是国内疫情防控、复工复产和复商复市均走在世界前列，为消费稳健发展创造了良好环境。据国际货币基金组织预测，2020年我国经济将增长1.9%，是唯一保持正增长的主要经济体。

二是我国有14亿人口的大市场，有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，人均国内生产总值突破1万美元，蕴含大体量、多层次、多样化的消费潜力。

三是今年以来，国家密集出台了一系列援企稳岗、促进消费的政策措施，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大财政赤字规模，发行抗疫特别国债，政策效应将进一步显现。

四是线上线下融合为主要特征的新型消费不断涌现，在疫情防控中加速发展，契合了消费升级趋势，为经济企稳注入强劲新动力。

从中长期看，王斌分析，我国已迈入新发展阶段，大国经济纵深广阔的优势不断显现；党的十九届五中全会对扩内需、促消费工作作出明确部署,为全面促进消费指明了方向，提供了根本遵循。我国消费市场稳健发展的基本面不会改变，支撑高质量发展的要素条件不会改变，长期稳中向好的升级势头不会改变。

王斌还指出，同时也要看到疫情影响还在持续，消费预期尚不稳固，消费市场发展仍存在短板弱项。要密切关注国内外形势发展变化，坚定贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实抓好大宗消费和重点消费，加快释放农村消费潜力，促进消费稳中有进发展。

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