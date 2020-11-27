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新版家用除湿机团体标准发布

2020年11月27日13:49  来源：北京商报
 
原标题：新版家用除湿机团体标准发布

　　北京商报讯（记者 石飞月）11月26日，京东家电联合中国家用电器研究院正式推出《家用除湿机》新团体标准，对除湿机除湿面积和静音水平两个核心指标进行了标准定义，形成除湿机品类新的“度量衡”，进一步塑造除湿机行业规范。

　　入冬后，南方湿冷，除湿机、电暖炉等季节性家电产品进入热销季，但是，多数消费者并不了解除湿机如何选购，尤其是在对除湿量没概念的前提下，很难判断除湿量多少升的除湿机适用于多大面积的房屋，加上部分商家借此认知盲点对自家产品夸大宣传，让消费者的购买抉择更加困难。

　　京东家电联合中国家用电器研究院以及除湿机品牌厂家，耗时两年，于2019年制定发布了《家用除湿机》团体标准，规定了产品的术语和定义、产品分类与命名、技术要求等标准。据悉，此次新团体标准是中国家用电器研究院经过大量实验室评测，对除湿机的待机功耗、噪声分级、除湿时间和推荐除湿面积进行了规范。

　　经过实验室检测，符合新团体标准的除湿机，如不内置传感器、WiFi、蓝牙功能，其待机功率均不超过2W；内置以上功能的产品待机功率均不超过5W；在噪声分级方面，新团体标准制定了优质级的噪声限制，给行业及除湿机企业设定了更高的门槛；此外，针对消费者关心的除湿量和除湿面积的对应关系，新团体标准也明确了不同除湿量的除湿机推荐的除湿面积。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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