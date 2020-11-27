任正非：新荣耀要做华为最强竞争对手

北京商报讯（记者 石飞月）11 月 26 日，华为总裁办发布了华为创始人任正非在荣耀送别会上的讲话，他鼓励新荣耀拥抱全球化，做华为最强的竞争对手。
11月17日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明称，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购，出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。
声明显示，此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资，能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益，更是一次产业互补，全体股东将全力支持新荣耀，让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势，更高效地参与到市场竞争中。
天眼查App显示，成立于今年4月的荣耀终端有限公司已经发生工商变更，大股东从华为投资控股有限公司变更为深圳市智信新信息技术有限公司；工商变更事项中，负责人由郑丽英变更为万飚；余承东、郑丽英、魏承敏从主要人员中退出；新增李山林、方飞、张静。
谈到出售荣耀的原因，任正非表示：“华为在美国的一波又一波严厉的制裁下，使我们终于明白，美国某些政客不是为了纠正我们，而是要打死我们。华为短期的困难，我们有能力克服。我们不因自己受难，而要拖无辜的人下水。但分布在170个国家的代理商、分销商，因渠道没有水而干枯，会导致几百万人失业；供应商也因为我们不能采购，而货物积压，销售下滑，拖累股市。他们有什么错，我们为什么不能承担一些牺牲，你们就是去与他们同甘共苦的，使干枯的渠道在水源未断时，补充满流水。”
任正非指出，荣耀是生产中、低端产品的，剥离后的荣耀在智信公司（深圳市智信新信息技术有限公司）的领导下迅速恢复生产，解决上、下游合作伙伴的困难。
他建议，荣耀应全力拥抱全球化产业资源，尽快地建立与供应商的关系，供应是十分复杂而又千头万绪的问题，荣耀难度比任何一个新公司都大；加强拥抱英、美、欧、日、台、韩的企业，要坚定大胆与优秀的外企合作，同时也要与国内合作伙伴合作，与他们一同成长。
关于华为和荣耀的关系，任正非强调，一旦“离婚”就不要再藕断丝连，理智地处理分开，严格按照合规管理，严格遵守国际规则，各自实现各自的奋斗目标。“不能像小青年一样，婚姻恋爱，一会热一会冷，缠缠绵绵，划不清界限。也不要心疼华为，去想你们的未来吧！未来我们是竞争对手，你们可以拿着‘洋枪’、‘洋炮’，我们拿着新的‘汉阳造’，新的‘大刀、长矛’，谁胜谁负还不一定呢？”
产业观察家洪仕斌认为，华为和荣耀以后在消费电子市场，将不再是并肩战斗的战友，而是竞争对手，没有华为这个强大的背景，荣耀单飞后势必要面临很多挑战，包括消费者的信任、磨合新管理运营团队以及技术上的支撑。
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