售价999元起 Redmi发布Note 9系列新机

北京商报讯（记者 金朝力）11月26日，Redmi正式发布千元精品Note系列新机，Note 9 Pro、Note 9和Note 94G三款产品。
值得关注的是，这是小米首次将1亿像素下放至Redmi品牌。Redmi Note 9 Pro国内首发旗舰规格的一亿像素相机HM2，首发高通骁龙750G液冷游戏芯，同时配备120Hz变速高刷新率屏幕；Note 9采用性能强劲的天玑800U处理器，5000mAh充电宝级大电池和4800万三摄；Note 9 4G采用6000mAh长循环电池，配备128GB大内存。Note 9系列全系搭载立体声双扬声器和首发UFS2.2内存，售价999元起，将于11月26日上市。
据了解，Redmi Note 9 Pro一亿像素主摄HM2拥有1/1.52英寸超大底，配合硬件Remosaic技术，可直出108MP超清照片，同时支持9in1像素融合技术，融合后像素尺寸可达2.1μm。Redmi Note 9 Pro还首发新一代UFS 2.2存储，新增Write Turbo顺序写入增强，顺序写入速度可大幅提升至500MB/s，相较UFS 2.1提升一倍。
Redmi Note 9 4G还拥有6000mAh续航电量，198g机身，采用6.53英寸护眼全面屏，分辨率为2340*1080。支持无级色温调节、1nit极暗夜光屏、阳光屏以及护眼模式2.0。
其它方面，Redmi Note 9 4G搭载骁龙662处理器，标配128GB存储，更有256GB版本可选。配备4800万AI三摄，更拥有同价位罕见的立体声双扬声器。红外遥控、侧面指纹、IP52生活防泼溅也全部标配。
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