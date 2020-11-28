消费市场呈现稳步复苏态势（权威发布）

本报北京11月27日电 （记者王珂）在27日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长王炳南介绍，近几个月消费市场呈现稳步复苏态势。

10月，社会消费品零售总额同比增4.3%，增速较上月加快1个百分点，连续3个月实现正增长。其中，汽车消费持续回升，零售额同比增12%，连续4个月两位数增长；居住类商品销售增速加快，家电、家具、建材零售额增速比上月分别加快3.2、1.9和3.7个百分点；餐饮消费逐步恢复，餐饮收入同比增0.8%，今年首次由负转正；农村消费稳步复苏，乡村消费品零售额增长5.1%，增速较上月加快1.1个百分点。

商务部会同相关部门，着力健全商贸流通体系，扎实做好步行街改造提升、电商进农村等重点工作，组织开展全国性消费促进活动，提振大宗消费、重点消费，扩大农村消费，全力促进消费回稳和潜力释放。

“综合研判，临近年底，消费市场将保持持续回暖、加快复苏态势，初步预计2021年社零总额将会进一步回升，有望实现较快恢复性增长。”商务部市场运行和消费促进司负责人王斌说。

今年以来，汽车产业受新冠肺炎疫情影响较大，有关部门通过注重远近结合，并行推动消费侧的拉动及供给侧升级，努力保障汽车产业平稳健康发展。工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，下一步将提升创新能力，完善政策措施，努力推动汽车消费和产业的双升级。

《 人民日报 》（ 2020年11月28日 03 版）

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