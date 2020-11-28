稳住“顶梁柱”，消费添动力（锐财经）

日前，为期五天的2020大连国际汽车展览会落幕。本届展会期间，现场销售汽车8500辆，成交额达14.1亿元。图为消费者在参观选购汽车。

刘德斌摄（人民视觉）

今年以来，浙江省建德市寿昌镇引入30余家特色餐馆，增设统一样式的夜间流动摊位，打造夜间餐饮特色街区。图为游客在寿昌夜街用餐。

新华社记者 翁忻旸摄

汽车、家电、餐饮，这些领域既是家庭支出的大头，也是国内消费市场的重点领域。近日，国务院常务会议就提振大宗消费、重点消费，促进释放农村消费潜力作出部署。在11月27日举行的国务院政策例行吹风会上，有关部门负责人介绍了相关重点举措，汽车消费、家电更新、餐饮业及农村消费等方面都将迎来更多利好。

抓住占比达1/4的消费大头

在发布会上，商务部副部长王炳南带来一组数据：2019年，汽车、家电、家具、建材、餐饮零售额约占社会消费品零售总额1/4，“这些大宗消费、重点消费，是消费市场的顶梁柱”。2019年乡村消费品零售额占社会消费品零售总额14.7%，“发展潜力巨大”。

但新冠肺炎疫情对消费造成前所未有的冲击，大宗消费、重点消费首当其冲，农村消费也受到较大影响。

近几个月，随着中国疫情防控取得重大战略成果，各项政策措施落地见效，消费市场呈现稳步复苏态势。10月份社会消费品零售总额同比增长4.3%，增速较上月加快1个百分点，连续3个月实现正增长。1-10月同比下降5.9%，降幅比上半年收窄5.5个百分点。

其中，汽车消费持续回升，10月份汽车零售额同比增长12%，连续4个月两位数增长。居住类商品销售增速加快，10月份家电、家具、建材零售额增速比上月分别加快3.2、1.9和3.7个百分点。餐饮消费逐步恢复，10月份当月餐饮收入同比增长0.8%，今年首次由负转正。农村消费稳步复苏，10月份乡村消费品零售额增长5.1%，增速较上月加快1.1个百分点。

“汽车、家电、餐饮历来是消费市场的大头，也是在这次疫情中受冲击比较大的领域。这次国务院常务会议针对这几个重点领域出台了一批政策措施，具有很强的针对性，对进一步促进消费回升和潜力释放具有重要的意义。”王炳南说。

多方主体集中发力

具体将有哪些针对性举措？

商务部介绍，将会同相关部门，重点从四个方面推动工作。包括：稳定和扩大汽车消费，鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放，鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡和以旧换新；促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；提振餐饮消费；扩大农村消费等。

以汽车消费来说，今年以来，新能源汽车的推广力度不断加大。工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰介绍，今年7月份多个部门组织开展了新能源汽车下乡活动，目前已经完成了山东青岛、江苏、海南、四川等专场活动。据初步统计，下乡车型4个月的销量已经接近10万辆。

经过各方努力，新能源汽车的产销呈快速增长态势。今年10月，销量达到16万辆，同比增长104.5%。下一步还将鼓励地方出台更多真金白银的优惠政策。

在扩大农村消费方面，多方主体也在同时发力。

全国供销合作总社常务理事刘进喜介绍，供销系统正在采取多项措施，其中一项就是帮助农民增收，提高消费能力。各地供销合作社大力开展土地托管等农业社会化服务，拓展订单农业、直供直销、中央厨房等新的业态，帮助农民降本增效。同时千方百计扩大农产品收购，让农民群众更多分享二三产业增值收益。

今年前10个月，供销系统共购进农产品1.3万亿元，同比增长13.4%，其中10月一个月购进1997亿元，同比增长49%。“农民的收入增加，相应的消费能力就会得到提高。”刘进喜说。

消费市场将持续回暖

一边是国内外形势仍然复杂多变，一边是促消费政策还在不断加力。下一阶段消费发展趋势如何看？

对此，商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，国内疫情防控、复工复产和复商复市均走在世界前列，为消费稳健发展创造了良好环境。中国有14亿人口的大市场，蕴含大体量、多层次、多样化的消费潜力。同时，系列政策措施加力，以线上线下融合为主要特征的新型消费不断涌现，为经济企稳注入了强劲新动力。

“面对复杂多变的国内外形势，我国经济持续向好，消费市场保持稳中有进的积极因素不断积累，具备了多方面有利条件。”王斌说。

但会上同时指出，疫情影响还在持续，居民消费还有顾虑，企业经营仍然比较困难，消费预期尚不稳固，中国消费市场发展依然存在不少短板弱项。需要密切关注国内外形势发展变化，切实抓好大宗消费和重点消费，加快释放农村消费潜力，促进消费稳中有进发展。

“综合研判，临近年底，消费市场将保持持续回暖、加快复苏态势，初步预计2021年社零总额将会进一步回升，有望实现较快恢复性增长。”王斌说。

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