规上工业企业累计利润增速转正

国家统计局11月27日发布的最新数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。
谈及前10个月工业企业利润数据，国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，市场供需关系日益改善，产业循环逐步畅通，工业企业生产经营持续好转。具体来看，1—10月份利润增长主要呈现6方面特点。
一是超六成行业利润实现增长。1—10月份，在41个工业大类行业中，有36个行业利润增速比1—9月份加快或降幅收窄；有25个行业利润同比实现增长，比1—9月份增加4个，利润增长的行业面达61%，其中12个行业利润增速达到两位数。
二是装备制造业利润增长有所加快。1—10月份，装备制造业利润同比增长9.6%，增速比1—9月份加快0.8个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.2个百分点，是对工业利润增长贡献最大的板块。
三是消费品制造业利润增速稳定回升。1—10月份，受国内需求回暖、出口形势好转等因素共同拉动，消费品制造业利润同比增长4.8%，增速比1—9月份加快0.4个百分点。
四是原材料制造业利润明显改善。1—10月份，原材料制造业利润同比下降6.0%，但降幅比1—9月份收窄9.1个百分点。其中，有色、化工、建材等行业累计利润增长在0.9%—5.0%之间，增速小幅上升或实现由负转正。
五是私营企业利润和外资企业利润恢复向好。1—10月份，私营企业利润同比增长1.1%，1—9月份为下降0.5%；外商及港澳台商投资企业利润增长3.5%，增速加快0.9个百分点。
六是工业产成品存货增速有所放缓。10月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长6.9%，增速比9月末回落1.3个百分点。
从单月数据来看，10月份工业企业利润同比增长28.2%，增速比9月份加快18.1个百分点。朱虹分析，这主要是去年同期基数较低、本月投资收益增加等因素共同作用的结果。剔除短期非经营因素影响后，10月份利润增速与上月大体相当。
“总体来看，工业企业利润稳定恢复态势进一步巩固。”朱虹说，同时也要注意到，工业企业应收账款增速有所上升，现金流压力加大，不利于企业生产经营的持续恢复。下一步仍需扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续激发市场主体活力和消费潜力，推动工业企业生产经营健康发展。
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