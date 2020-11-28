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人民财评：呵护直播经济健康发展

李彤

2020年11月28日10:40  来源：人民网-财经频道
 

作为一种线上新型消费方式，直播经济正获得越来越多人的青睐。11月28日，在上海市奉贤区举办的“人民优选直播大赛”全国总决赛，再为直播业态的健康发展助力，吸引各界瞩目。

直播经济激活了消费的一池春水，让产业找到了新赛道，为就业提供了新舞台，也给企业转型带来了新思路。直播大赛的成功举办，反映出直播经济正逐渐成为重要的商业模式，帮供给端拓展产品销路，为需求端找到个性选择，成为助力“六稳”“六保”，参与国内大循环的重要抓手。

在人人皆主播、万物皆可播的新环境下，应大力度发挥直播经济的能量，呵护新模式新业态的健康发展，直播大赛这种形式是一种有益探索。

以“赛”育人，为更多“草根”主播提供展现平台。直播群体涵盖不同行业和年龄阶段，本次“人民优选直播大赛”就有驻村第一书记、巾帼示范人物、大学生代表等，通过大赛系统培训和交流，为各地培育了具备网络化、市场营销等能力的人才。

以“赛”促产，让更多农产品销售拓宽上行渠道。近年来，新型职业农民触网，带动特色农产品“进城”成为趋势。本次“人民优选直播大赛”就通过第一书记带货，让网民在“买买买”的同时，强化内心对“乡愁”的共鸣，以及对决战脱贫攻坚的深刻认同。

以“赛”转型，让更多企业加快线上转型提效发展。在疫情影响下，直播带货正成为企业线上转型的新渠道。随着越来越多的商家通过直播带动数字化转型升级，营销场景逐步丰富，直播正成为宣发、互动、销售的标配。在上海奉贤赛区，直播大赛帮助当地知名品牌从线下走向线上，增强了老字号品牌在年轻群体中的知名度，获得参与企业方的普遍认可。

围绕践行“四全媒体”的时代要求，“人民优选直播大赛”是一次“央媒+地方”的创新合作、“新闻+政务服务商务”运营模式的鲜活探索、助力“六稳”“六保”的基层实践。让各方通力协作，借直播业态赋能经济发展，拉动消费潜力前景可期。

(责编：王宇鹏、杜燕飞)
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