前10月规上工业企业利润增长0.7%

本报北京11月28日电 （记者刘志强）国家统计局发布的数据显示：1—10月份，我国规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，累计利润同比增速年内首次由负转正。随着市场供需关系日益改善，产业循环逐步畅通，工业企业生产经营持续好转，盈利恢复态势进一步巩固。

超六成行业利润实现增长。1—10月份，在41个工业大类行业中，有36个行业利润增速比1—9月份加快或降幅收窄；有25个行业利润同比实现增长，比1—9月份增加4个，利润增长的行业面达61%，其中12个行业利润增速达到两位数。

装备制造业利润增长有所加快。1—10月份，装备制造业利润同比增长9.6%，增速比1—9月份加快0.8个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.2个百分点，是对工业利润增长贡献最大的板块。

工业产成品存货增速有所放缓。10月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长6.9%，增速比9月末回落1.3个百分点。

10月份，规模以上工业企业利润同比增长28.2%，增速比9月份加快18.1个百分点。这主要是去年同期基数较低、当月投资收益增加等因素共同作用的结果，剔除短期非经营因素影响后，10月份利润增速与上月大体相当。

《 人民日报 》（ 2020年11月29日 01 版）

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