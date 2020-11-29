养老金投资累计收益达850.69亿元

本报北京11月28日电 （记者李心萍）近日，人社部对外发布基本养老保险基金受托运营2019年度报告。报告显示，截至2019年底，各省份委托全国社会保障基金理事会投资运营的基本养老保险基金资产总额10767.80亿元，当年投资收益额663.86亿元。
自2016年底正式启动市场化投资运营以来，累计投资收益额850.69亿元，较好地实现了保值增值目标，为推动我国基本养老保险制度可持续发展提供了有力支撑。
据介绍，2015年国务院印发《基本养老保险基金投资管理办法》，明确各省、自治区、直辖市基本养老保险基金结余，可预留一定支付费用后，统一委托给全国社会保障基金会理事会开展市场化投资运营。截至目前，全国已有25个省、自治区、直辖市与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额超过1.11万亿元，实际到账资金约9800亿元。
为促进保值增值，人社部、财政部2018年联合发文，要求分三批在全国范围内全面实施城乡居民基本养老保险基金委托投资。目前，已有22个省份如期启动，辽宁、贵州等地正在抓紧推进，有望今年年底前全部完成目标任务。
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】
发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】