前10月交通投资同比增8.9%

本报北京11月28日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：10月份，交通运输经济持续回升，固定资产投资规模保持高位，货运快速增长，客运稳定恢复。1—10月，完成交通固定资产投资28466亿元，同比增长8.9%。其中，公路水路完成投资2.1万亿元，超过全年投资目标的19.4%。

10月份，我国完成营业性货运量44.1亿吨，同比增长7.1%，增速自8月以来逐月加快，连续6个月保持正增长。其中，公路、水路分别同比增长8.9%、1.6%。营业性客运持续恢复。10月，完成营业性客运量10.8亿人次，恢复至去年同期的69.1%，恢复程度较9月提高了2.8个百分点。其中，公路、水路分别恢复至去年同期的63.4%、73.1%。全国36个中心城市完成公共交通客运量46.1亿人，恢复至去年同期的81.9%，恢复程度较9月提高0.2个百分点。

港口货物吞吐量连续7个月实现正增长。10月份，全国港口完成货物吞吐量13.3亿吨，同比增长9.8%，增速较9月加快0.9个百分点，其中内贸、外贸吞吐量分别增长11.5%和6%。

《 人民日报 》（ 2020年11月29日 03 版）

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