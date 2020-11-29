移动支付业务量保持增长态势

本报北京11月28日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的数据显示，今年三季度，我国银行账户数量小幅增长，非现金支付业务量增速小幅上升，支付系统业务量保持增长，全国支付体系运行总体平稳。

数据显示，三季度，全国银行共办理非现金支付业务1000.57亿笔，金额1043.22万亿元，同比分别增长11.47%和12.66%。截至三季度末，全国银行卡在用发卡数量87.98亿张，环比增长1.62%，增速较上季度末上升0.11个百分点。三季度，支付系统共处理支付业务2091.80亿笔，金额2203.52万亿元。支付系统业务金额是同期GDP的82.79倍。

与此同时，我国移动支付业务量保持增长态势。三季度，银行共处理电子支付业务649.77亿笔，金额696.44万亿元。其中，网上支付业务242.44亿笔，金额551.60万亿元，同比分别增长12.56%和11.29%；移动支付业务344.95亿笔，金额116.74万亿元，同比分别增长26.48%和35.57%。

《 人民日报 》（ 2020年11月29日 03 版）

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