移动支付业务量保持增长态势

本报北京11月28日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的数据显示，今年三季度，我国银行账户数量小幅增长，非现金支付业务量增速小幅上升，支付系统业务量保持增长，全国支付体系运行总体平稳。
数据显示，三季度，全国银行共办理非现金支付业务1000.57亿笔，金额1043.22万亿元，同比分别增长11.47%和12.66%。截至三季度末，全国银行卡在用发卡数量87.98亿张，环比增长1.62%，增速较上季度末上升0.11个百分点。三季度，支付系统共处理支付业务2091.80亿笔，金额2203.52万亿元。支付系统业务金额是同期GDP的82.79倍。
与此同时，我国移动支付业务量保持增长态势。三季度，银行共处理电子支付业务649.77亿笔，金额696.44万亿元。其中，网上支付业务242.44亿笔，金额551.60万亿元，同比分别增长12.56%和11.29%；移动支付业务344.95亿笔，金额116.74万亿元，同比分别增长26.48%和35.57%。
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】
发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】