今年，快递已超700亿件（新数据 新看点）

700亿件！国家邮政局监测数据显示：截至11月16日，今年我国快递业务量已超700亿件，超过去年全年。近3个月，快递业务量实现从500亿件到600亿件、再到700亿件的连续跃升。
700亿件快递背后，是火爆的线上消费，是蕴含巨大消费潜力的中国超大规模市场。
数据显示，今年“双11”购物节，各大电商平台活跃着近500万商家、25万个品牌，服务了数亿消费者。
“快递业高速增长，得益于电子商务的蓬勃发展，‘双11’期间，各电商平台的促销活动带动了快递业务量显著增长。”中国物流与采购联合会研究室副主任杨达卿表示。据统计，11月1日至11日，快递业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.2%，再创历史新高。
700亿件快递背后，是高效的物流运输，是向数字化、智能化转型的快递网络。
“零点30分付尾款，零点35分收货，整个‘朋友圈’没有比我更快的了吧！”11月11日零点35分，杭州市萧山区宁围街道的李先生很快就收到了自己“双11”网购的第一个快递。
提升快递速度靠什么？靠数字化、智能化。今年，我国快递业基本完成了包裹数字化，每一个包裹都有了“数字身份证”，可以全流程识别、追踪、调拨。如今，全流程智慧物流正深刻改变着快递业：在仓储端，有智能机器人帮助人工拣货；在干线运输环节，有大数据工具计算运输路线；在中转环节，各快递公司自动化流水线总长超过6000公里，自动化分拣设备从1层增加到4层，每小时可分拣7.6万件包裹；在末端配送环节，无人车、无人机、智能驿站、智能穿戴设备等新技术日渐普及。
700亿件快递背后，还有全社会环保理念的提升，快递包装减量化、绿色化、可循环取得显著成效。
“双11”期间，中国传媒大学西门快递收发点旁，多了一个快递包装回收箱。“取完包裹，现场拆包验货，顺手就把包装放入回收箱。”中国传媒大学学生陈悦表示。
使用可循环的中转袋、包装箱，对大量使用的胶带进行“瘦身”，对电商快件不再二次包装……今年“双11”，快递业环保措施不少。截至目前，快递业“瘦身胶带”封装比例达94.3%，电商快件不再二次包装率达68.5%，可循环中转袋使用率达87.2%，全国已新增3.5万个设置标准包装回收箱的邮政快递网点。
网购热情持续走高，收寄包裹高效便捷……未来，快递业还将跃上一个个新台阶。国家邮政局预测，今年全年我国快递业务量有望超过800亿件。
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