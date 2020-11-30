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农业农村发展动力强劲

——第十八届中国国际农产品交易会侧记

本报记者  高云才  郁静娴

2020年11月30日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　“欢迎现场尝鲜，线上下单！”紫玉天珠葡萄、小凉山腊肉、云南白竹山茶……重庆国际博览中心，来自各地的特色农产品琳琅满目，供求双方洽谈火热。11月27日—30日，第十八届中国国际农产品交易会（以下简称“农交会”）在重庆举行。这里，是各类农业市场主体创品牌、建渠道、接订单的新平台；这里，处处昭示着我国农业农村高质量发展的新方位。

　　产销两旺，彰显经济复苏新动力

　　新型经营主体，冲在优质农产品市场销售第一线。

　　“昨天来参展的路上，就有一家企业向我们订购了3000多斤莲子。”江西石城县中力种养专业合作社销售负责人陈增兴奋地说。石城县是有名的白莲之乡，利用特色产业，合作社发展起白莲标准化生产基地700多亩。近来，直播带货、线上推广等方式帮助他们打响了产品知名度，“这次更要充分利用好展会这个交流展示平台。”

　　政府搭台，供给和需求紧紧契合。

　　本届农交会规模大、参展商和采购商数量多、展品品类全。展会为期4天，展览展示面积首次突破20万平方米，分为公益性展区和市场化展区，1.2万余家企业携8万余种展品参展，吸引各地专业采购商超4万人。

　　为进一步促进产销对接，本届农交会专设农批商超合作特色专区，帮助商超类型专业观众快速寻求供应商。“作为综合性集散型市场，保供稳产是我们的责任。”江苏凌家塘市场发展有限公司董事长张建方表示，要通过优选客商、优选商品，促进线上线下融合发展，更好发挥农批市场流通和销售的主渠道作用。

　　脱贫攻坚，给农业农村增添发展动力。

　　开幕式上，农业农村部部长韩长赋列出一串数据：近年来，全国832个贫困县累计建成各类产业扶贫基地30多万个，培养各类创业带头人130万人，每个县都形成了2—3个特色鲜明、带贫面广的产业，90%以上的建档立卡贫困户享受到产业和就业扶持。

　　向绿向优，谱写农业高质量发展新篇章

　　绿色兴农，让产品从良田到餐桌更有保障。

　　由增产加快转向提质，农产品向绿向优趋势凸显。近年来，各地推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，农业转型升级步伐加快，农业现代化有了质的飞跃。“直播、拼团、生鲜超市等供给新形式受欢迎，反映出市场对优质农产品的需求非常旺盛。”上海本来生活信息科技有限公司采购总监严义慧表示。

　　绿色，成为农产品生产方式主旋律。河北滦平县大屯镇兴洲村，10多种蔬菜严格按国家绿色生产标准种植，“我们跟北京的大型连锁生活超市建立了长期供销关系，年供货量达2700多万吨。”滦平新硕农业公司展位负责人说。

　　质量兴农，让农产品附加值大大提升。

　　黑龙江林甸县渔香玉米种植农民专业合作社的展位上，玉米筋丝、黄金米等玉米加工产品别具一格。

　　农业品牌，提高农业质量效益和竞争力的关键一环。

　　中小农业生产者的品牌意识正不断加强，各地持续加力培育农产品品牌。国家知识产权局商标局相关数据显示，2008—2019年，我国农产品注册商标数从60万件上升到481.25万件。

　　加强创新，打造乡村产业新机制

　　提高农业创新力、竞争力和全要素生产力，必须坚定不移补短板。从传统农业迈向数字农业，难关要攻克，短板要补齐。

　　新希望数字科技集团在展会上首次展示了“乡村大脑”项目。这一项目旨在为上下游合作伙伴及地方政府提供智慧农业、普惠金融、数字政府等解决方案。

　　展会期间，农业农村部发布的《2020全国县域数字农业农村发展水平评价报告》显示，2019年全国县域数字农业农村发展总体水平达36.0%，较上年提升3个百分点，农业生产数字化转型加快推进。

　　补齐农产品基础设施短板，久久为功。

　　农业农村部今年启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，支持新型农业经营主体开展农产品仓储保鲜冷链设施建设，改善农产品品质。

　　巩固脱贫攻坚成果，让脱贫攻坚对接乡村振兴，需要扬优势、补短板。

　　“脱贫地区产业发展总体还处于培育成长期，巩固产业扶贫成果、接续推进乡村产业振兴任务十分艰巨。”韩长赋强调，要推进脱贫地区产业提档升级，提高质量效益竞争力。

　　农产品提质增效和乡村产业转型升级征程中，短板亟待补齐。

　　规模化、专业化、社会化、组织化，壮大乡村产业新机制在加速形成。在湖北咸丰县，全县累计投入产业扶贫资金5.5亿元，建成规模化特色产业基地261个、养殖基地95个，61家规模企业、516家专业合作社、329家专业大户、283个家庭农场，增强了产业发展能力。

　　打造现代农业利益联结机制，让乡村产业繁荣，让农民受益。交易会上，河南兰考县委书记李明俊表示，“龙头企业做两端、农民群众干中间、普惠金融惠全链，成为产业发展新模式，越来越多的社会资本参与到乡村产业运营中。”


　　《 人民日报 》（ 2020年11月30日 02 版）
(责编：牛镛)
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