宜宾 新兴产业正崛起

11月25日，长江上游区域大数据中心在四川宜宾三江新区正式开园。该中心重点承接5G等新一代数字技术巨量应用数据和高清视频业务，围绕打造“一带一路”南向国际节点开展国际数据服务。

一边是产业向高端转变，另一边则是生态循绿色发展。曾经的宜宾沿江工业区，随着天原集团、宜宾电厂、宜宾纸厂等工业企业关停并转、退城入园，过去市民常见的烟囱与污水已经消失，取而代之的是方便市民休闲的生态亲水步道。

地处四川南部的宜宾，过去是典型的资源型城市，白酒、煤炭产业曾是拉动宜宾经济发展的“双引擎”。从2016年起，宜宾市开始实施“产业发展双轮驱动”战略：一方面巩固提升名优白酒、综合能源、化工轻纺建材等传统优势产业，另一方面加快培育发展以智能终端、轨道交通、汽车等为代表的新兴产业。

随着产业转型升级、高质量发展之路越走越宽，今天的宜宾已经形成以汽车、轨道交通、新材料产业为代表的“内有完善产业链、外有品牌影响力”的全产业链融合发展格局。今年前三季度，宜宾实现GDP1843.69亿元，居全省第三；增速3.3%，居全省第一。

在传统产业转型升级方面，五粮液、丝丽雅、天原集团通过技改做优做强主导产业的同时，延伸培育新的增长极，构建产业发展集群。2019年，五粮液集团营业收入突破1000亿元大关，成为四川省第三个“千亿元俱乐部”企业，丝丽雅、天原集团营业收入分别达249亿元、238亿元。

与此同时，以智能终端、汽车、轨道交通等为代表的新兴产业强势崛起，成为宜宾经济高质量发展的代表。截至目前，宜宾签约极米、朵唯、康佳、苏格等智能终端项目201个，已投产项目129个。

产业迈向高质量发展的背后，是科技与人才力量在宜宾的不断集聚。

10月15日，由宁德时代和吉利汽车共同投资的时代吉利动力电池项目在宜宾临港经开区东部产业园开园；9月19日，欧阳明高院士工作站暨四川新能源汽车创新中心有限公司揭牌成立……如今的龙头山下，大学城9所高校集中坐落，从2016到2020年，宜宾在校大学生从2.5万名增加到7万名。四川大学、电子科技大学宜宾研究院等高校与当地企业开展的265个“产学研”合作项目全面铺开，累计转化各类科技成果400多项。

据了解，四川省现在有103个数据中心，超大型的只有3个，而宜宾是其中之一。“依托众多高校在宜宾办学，数据中心的运营、发展才能够获得大量技术人才支撑。”四川省大数据发展研究会秘书长秦强子说。

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 12 版）

(责编：牛镛)