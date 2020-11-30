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新兴市场牛市2.0将启 A股吸引力依旧

2020年11月30日07:49  来源：人民网－国际金融报　
 

多个国际投行预测，未来一年新兴市场资产将有不俗表现，但新兴市场国家的基本面差异较大，押注亚洲以外的新兴市场需要格外注意。

“期待已久的新兴市场牛市2.0或许已经开始。”

近日，据彭博社报道，自今年3月新冠疫情导致市场暴跌以来，新兴市场股市已经反弹超8万亿美元，过去8个月增加的市值已超过了2016年至2018年的两年牛市。

本月中旬，美银美林发布了对管理着5260亿美元资产的基金经理们进行的月度调查报告，报告显示，新兴市场是他们最青睐的投资目的地。

临近年末，各大国际投行纷纷发布了2021年市场展望，大多数机构都看好新兴市场，并给予中国股市增持评级。

新兴市场前景广阔

彭博社表示，尽管新兴市场股市已连续第三个季度上涨，但相对而言仍然比较便宜。MSCI新兴市场指数相对于标普500指数的估值低31%，历史平均为25%。分析师已连续11周上调了对MSCI新兴市场指数的收益预期，这是自2018年2月以来最持续的看涨。

富兰克林邓普顿新兴市场股票首席投资官 Manraj S. Sekhon在媒体会上对记者表示，新兴市场的表现近几年都由亚洲经济带动，加上新兴市场股票从年初至今表现良好，更有助于经济有效复苏。在控制疫情方面，包括东亚等主要新兴市场受惠于经济数字化转型，促使这些地区的抗疫表现比其他国家更有效，市场因此对新兴市场未来数年的前景感到乐观。此外，就疫后的潜在经济表现而言，东亚市场在应对疫后的经济活动明显有较好的准备，令其复苏速度有望比发达市场更快，因此前景更吸引人。

瑞信预计未来一年新兴市场资产将有不俗表现。高盛表示，随着2021年第二季度全球经济开始反弹，新兴市场的表现将超越世界其他地区。

贝莱德将新兴市场股票评级上调至“超配”，因美国新政府上台后扩大财政支出、外交政策趋于稳定、美元走弱和负实际利率将有利于发展中市场的资产。

债市方面，富兰克林邓普顿西方资产管理新兴市场债务主管廖家樑表示，随着新兴市场债券被纳入更多主要指数当中，新兴市场债券预期基本面表现强劲，加上估值具备吸引力，有望成为主流投资类别。

联博集团固定收益资深投资策略师江常维告诉《国际金融报》记者，我们认为新兴市场在未来这一年会有不错的表现。“今年上半年，市场非常担心新兴市场的主权债券可能会出现大幅度违约，因为疫情肆虐，一些新兴市场国家医疗水平较低。但事实上整个新兴市场国债表现比较稳定，原因首先是IMF提供了部分资金帮助一些国家纾困。其次，相对于发达国家来说，新兴市场国家在整个财政刺激政策的执行程度上较小，主要原因是为了控制财政赤字。这对新兴市场债券的债权人来说是一件好事。如果新兴市场国家能够把财政赤字控制好，其相对违约的可能性也会比较低。此外，从估值上看，新兴市场的高收益债比美国高收益债更有吸引力”。

但是值得注意的是，江常维也强调，新兴市场国家的基本面差异较大，不同国家投资等级不同。“像A等级的国家如马来西亚、新加坡等，低等级国家包括委内瑞拉、阿根廷等。此外我们会避开旅游观光依赖度较高的国家，如土耳其、斯里兰卡等”。

《华尔街日报》也表示，押注亚洲以外的新兴市场需要注意，在许多发展中国家，疫苗的普及将是缓慢的。而且在过去10年的大部分时间里，亚洲市场的表现都好于亚洲以外的新兴市场。

升维发展将成为重要转折

根据IMF预测，中国将是全球唯一在2020年实现正增长的主要经济体，2021年相对2019年的增速也将达到10.3%，继续领跑全球。

高盛认为2021年亚太地区股市可能会进入“最佳位置”，预计全年收益率将达到18%，并给予中国股市增持评级。

摩根士丹利对MSCI中国股指和A股均给出继续“超配”的评级，对A股继续持乐观立场，认为估值仍有吸引力，“十四五”规划将提供支持，其在MSCI指数中的权重可能进一步提升。

工银国际首席经济学家程实告诉《国际金融报》记者，2021年是中国“十四五”的开局之年，从注重量和速的增长到强调升维发展将成为重要的转折：其一，构建“双循环”是打造系统竞争力的重要举措，有助于中国在未来的经济转型期破解全球存量博弈的陷阱；其二，中国将通过制度创新推动关键领域改革，以促进要素自由流动、提升资源配置效率；其三，中国在新冠疫情中经受住了经济、金融、治理等全方位考验，也体现出了制造业全产业链的核心优势，未来科技创新的引领将促进中国经济更为稳定协调的发展。

瑞信也认为科技行业是明年中国市场主要增长领域之一，因中国科技公司正在逐步取代零售、医疗保健及教育等线下领域的市场份额，而且这种趋势还将继续下去，中国经济的强劲增长将会一同带动科技行业的发展。

联博集团股票资深投资策略师黄森玮表示，今年A股领涨的板块是科技和医疗行业，其他例如工业板块或汽车板块没有很大涨幅。A股目前的估值价差已经达到历史上相对较高的水平，也就是说价值股相对成长股大幅度折价。回顾历史，当A股估值价差达到高位时，通常都会有一些价值股开始轮动，所以明年持续看好新经济的表现，尤其是一些今年没有较大涨幅的价值股，可以特别留意。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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