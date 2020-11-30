包商银行进入破产程序 储户存款怎么办

“存款保险基金是化解金融风险的重要保障，不但为问题机构提供保险兜底，还一定程度地参与金融机构的风险处置工作。未来，存款保险制度办法应更加细化。”

活久见！银行，居然破产!

11月23日，银保监会一纸批复，正式批复包商银行进入破产程序。

与此同时，北京市第一中级人民法院在全国企业破产重整案件信息网发布民事裁定书，法院受理包商银行股份有限公司的破产清算申请，成为首例进入破产司法程序的银行。

至此，中国迎来第四家破产银行。

破产后储户存款怎么办

“包商银行的债权人应在2021年1月4日前向包商银行管理人申报债权。包商银行的债务人或者财产持有人应当向包商银行管理人清偿债务或交付财产。”法院裁定书显示。

而根据央行发布的《2020年第二季度中国货币政策执行报告》（下称《报告》），包商银行在被接管时有466.77万个人客户，6.36万企业及同业机构客户。包商银行的客户数量众多，服务的企业与合作的同业交易对手遍布全国各地，一旦债务无法及时兑付，极易引发银行挤兑、金融市场波动等连锁反应。

如今包商银行破产，这400多万客户的存款该怎么办？

据天职国际会计师事务所出具的审计报告，截至2020年10月31日，包商银行资产总额约4.465亿元，负债总额约2059.624亿元，股东权益约为-2055.159亿元。

“包商银行存在巨额的资不抵债缺口，如果没有公共资金的介入，债权人的受偿率将低于60%。”《报告》里指出，为保障包商银行的流动性安全，人民银行在接受足额优质抵押品的前提下，向包商银行提供了235亿元额度的常备借贷便利流动性支持。

有了央行兜底，包商银行的接管处置中存款人的权益得到了充分保障。央行表示，为最大程度保障广大储户债权人合法权益，维护金融稳定和社会稳定，央行、银保监会决定由存款保险基金和央行提供资金，先行对个人存款和绝大多数机构债权予以全额保障。同时，为严肃市场纪律、逐步打破刚性兑付，兼顾市场主体的可承受性，对大额机构债权提供了平均90%的保障。

“总体来看，本次对个人和机构债权的保障程度是合适的，不仅高于2004年证券公司综合治理时期的保障程度，与国际上同类型机构风险处置时的债权保障程度相比，也是比较高的水平。”《报告》指出。

什么是存款保险基金？

这是我国于2015年建立，专门保障存款人利益的制度，当投保银行出现经营危机时，依照规定对存款人进行及时偿付，保障存款人权益。根据《存款保险条例》，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。就是说，同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。

为什么是50万元的限额？

央行在推出《存款保险条例》时曾对全国所有银行个人账户进行摸底排查，存款50万元用户的占我国银行全部存款人的99.63%，因此大部分老百姓的存款都可以获得保障。

业内人士表示，条例规定的50万元的最高偿付限额，是中国人民银行会同有关方面根据我国的存款规模、结构等因素，并考虑我国居民储蓄意愿较强、储蓄存款承担一定社会保障功能的实际情况，经反复测算后提出的。但50万元的限额并不是固定不变的，人民银行总行和有关机构将根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素，经国务院批准后适时调整。

中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼对《国际金融报》记者表示，这是我国存款保险制度建立以来，存款保险第一次“实战演练”。“存款保险基金是化解金融风险的重要保障，不但为问题机构提供保险兜底，还一定程度地参与金融机构的风险处置工作。未来，存款保险制度办法应更加细化，比如基金以什么样的比例救助银行，何时选择退出等，更进一步发挥防范化解金融风险的‘防火墙’作用”。

欠的贷款不用还了？

随着包商银行风险处置即将收官，当前包商银行官网和APP的名称都已正式变更为蒙商银行。包商银行即将成为历史，那么过往的贷款、信用卡等业务该如何继续？

记者了解到，为承接包商银行的资产负债，处置该行风险，银保监会于今年4月9日，批准了蒙商银行的筹建申请，该行也在5月25日正式开业。成立当日，包商银行接管组发布公告称，包商银行将相关业务、资产及负债，分别转让至蒙商银行和徽商银行。

“包商银行客户原有业务划分的总体原则为包商银行总行及内蒙古自治区内各分支机构的相关业务由蒙商银行承接，内蒙古自治区外各分支机构的相关业务由徽商银行承接。”包商银行接管组负责人表示。

对于个人客户而言，徽商银行承接包商银行北京分行、深圳分行、成都分行、宁波分行个人业务，蒙商银行承接总行及内蒙古自治区内各分支机构个人业务，其中就包括了理财产品、存款业务、贷款业务和基金业务，客户与原包商银行签署的合同、协议等由蒙商银行承接，债权债务关系将根据法律法规的有关规定相应转移。并且，包商银行原个人存款、原对公存款和同业负债分别由蒙商银行、徽商银行承接后，各项权利及业务办理不受影响，将由存款保险基金依法保障。

客户持有的原包商银行借记卡、信用卡、存单、存折等交易介质可继续使用，也可自愿到蒙商银行营业网点免费更换新的交易介质和新信用卡。

据悉，经过半年来的经营，截至11月18日，蒙商银行储蓄存款余额已达到500.33亿元，成为内蒙古自治区储蓄存款最多的城商行。今年7月，经大公国际评定，其主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)