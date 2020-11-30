银行备战“2021开门红”  高价专项培训抢着上

“每天起床第一句，先给自己打个气，手机银行云闪付，旧卡芯片来升级……”改编版的《卡路里》曾是银行人“开门红”的打气神曲。

而在2020年的冬天刚刚降临之际，不少银行已经开启了2021年“开门红”动员大会。

2021年银行业“开门红”启动的时间点较往年提前了不少，中小银行则成为先行主力军。

究其原因，受访人士认为，一方面是因为中小银行在疫情中受到的冲击相对严重，另一方面在于其资本补充渠道不及大行，更依赖于存款业务。

提前备战“开门红”

受今年疫情影响，本该红火的第一季度迎来“冰霜”，银行业也受到冲击，2021年则被寄予了更多希望。激烈竞争下，不少中小银行选择提前布局应战，早早开启新一年“开门红”的动员计划。

比如，芜湖扬子农商银行11月22日举办2021年“开门红”启动仪式，工作人员就储蓄存款、电子银行业务PK擂台赛进行现场抽签；盘锦银行日前举办了2021年“开门红”旺季营销启动会，这是该行实施“全员营销”战略以来，“开门红”启动时间最早的一年；江苏惠山民泰村镇银行更是在9月就提早谋划2021年“开门红”工作，制定方案。

除了中小银行，部分大行也未雨绸缪。11月12日，邮储银行六盘水市分行召开2021年代理保险业务旺季“开门红”营销启动会，表示第一季度是传统保险业务的销售旺季。

此外，兴业银行济宁分行已于10月15日组织召开“决战四季度、决胜‘开门红’跨年营销活动”动员会，动员全行上下为实现年度各项目标任务奋力冲刺。该行班子成员、分行副科级以上人员、全体客户经理、各营业厅主任以及企金部、零售部、风险部、尽职调查中心全体人员参加会议。

“从挑战来看，‘开门红’竞争一年比一年激烈，因此需要提早谋划；从机遇来看，比往年提前也能够未雨绸缪，做好充足准备。”对于银行的提前布局，麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《国际金融报》记者表示：“今年银行业受疫情影响严重，‘收成不好’，一些银行会将更多希望寄托在2021年。”

苏筱芮表示，中小银行之所以成为先行主力军，更早布局“开门红”，一方面是因为在疫情中受到的冲击相对严重，另一方面在于其资本补充渠道不及大行，更依赖于存款业务。

不过，某国有大行工作人员也对记者表示压力不小，为了明年的“开门红”工作能够达到预期、做得更好，因此从四季度就开始提前“收骨头”，督促赶快行动起来。

专项培训已开启

激烈竞争下，银行对于如何一炮打响“开门红”，突出重围想秃了头。

记者从多位业内人士处了解到，为了打好“开门红”战役，银行已组织员工参与专项的“开门红培训”。这些培训花样百出，比如“‘开门红’大堂经理三门必修课：客户分流管理，厅堂营销，客户挽留技巧”。

这样的课程并不便宜，记者调查发现，有为期三天的内训课程收费25000元，也有一些线下集训，价格在8800元/人，但不少银行人士还是趋之若鹜，比如某机构的线下课程吸引了来自几十家银行的工作人员参加。

有银行人士告诉记者，这些课程能够符合每年的新动向和实际情况来做培训指导，还是比较有用的。

那么，后疫情时代，“开门红”的布局可以围绕哪些重点呢？

银行经营模式创新专家、培训主办方卞维林告诉记者，目前银行业务有“几大难”，比如获客难、客户触达率低、差异化服务不明显等。而银行想要在2021年“开门红”脱颖而出，就要抓住线上营销平台的契机，公众号、小程序、抖音等线上平台将成为投放重点。

“比如，公众号的运营除了做好资讯内容运营，还要优化菜单栏、运营数据分析报告、用户互动等，并在此基础进一步打造成‘品牌宣传平台’‘客户营销平台’‘客户服务平台’，此外还要构建‘银行、商户、用户’优惠生态圈。”卞维林表示。

苏筱芮预计，“2021年银行‘开门红’将会更加个性化、智能化。”她表示，如今银行业竞争愈发激烈，建议中小银行有针对性地展开客户服务，做好客户留存，通过多元化方式及增值服务来提升客户满意度。

“当前疫情形势还有不确定性，银行‘开门红’需作出相应预案。此外，根据近期监管动向判断，互联网存款业务有可能迎来严监管，时间未定，各银行尤其是中小银行需要及时研判合规形势，提前做好预案。”苏筱芮说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)