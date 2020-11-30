公募年度业绩十强上演“三国杀” 三家公司包揽业绩前十

临近年末，公募基金年度业绩排名进入最后冲刺阶段。目前，排名前十的基金被三家基金公司包揽，其背后的基金经理有的是后起之秀，有的是资深老将，还有的是今年最大的黑马。

距离2020年A股收官仅剩24个交易日，公募基金的年度业绩争夺战进入冲刺阶段。东方财富Choice数据显示，截至11月25日，今年以来业绩排名前十的基金属于广发、农银汇理、工银瑞信这三家基金公司。具体来看，广发基金旗下2只基金，农银汇理、工银瑞信各有4只基金入选。

从目前业绩排名来看，呈现出“三国争霸”的局面。那么，谁将会问鼎年度业绩冠军？

三家公司包揽业绩前十

截至11月25日，暂居公募基金业绩排名之首的是广发高端制造股票A，年内净值增长率达127.67%，领先排在第二的农银工业4.0混合（114.38%）超13个百分点。

业绩暂居第二到第四位的基金均被农银汇理基金经理赵诣管理的农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合暂时包揽。值得注意的是，赵诣管理的这3只基金三季度重仓股重合度较高，业绩差距最大不超6个百分点，年内净值增长率分别为114.38%、112.00%、108.74%。

工银瑞信基金旗下基金暂时包揽了后六位中的四个席位，分别是暂居第五和第六位的工银战略转型股票和工银战略新兴产业混合A，年内净值增长率分别为102.09%、100.59%；暂居第八和第九位的工银战略新兴产业混合C和工银中小盘混合，年内净值增长率分别为99.86%和99.16%。

剩余两个席位又再次被广发基金和农银汇理基金分别拿下。暂居第七位和第十位的分别是广发鑫享混合、农银汇理海棠三年，年内净值增长率分别为99.91%和95.13%。

上述暂居业绩排行榜前十的基金中，有6只净值增长已经翻倍，其余4只基金净值增长率也接近翻倍，均超过95%。

有意思的是，今年业绩居前的基金中，其背后的基金经理极少有往年冠军或者业内知名大咖。去年的冠军基金经理刘格菘尚在其列，但其单独管理的产品未能续写业绩辉煌，他与另外一位基金经理合管的基金广发鑫享混合业绩目前暂居第七位。

今年跑出较佳业绩的基金经理更多是业内“新人”，除工银瑞信基金经理黄安乐、杜洋外，其余基金经理管理基金年限均在3年或以下。领跑全市场的基金中，还跑出了一位“黑马”基金经理，农银汇理基金经理赵诣管理的4只基金全部“杀入”业绩前十榜单。

广发基金新秀暂居榜首

广发基金去年凭借刘格菘管理的基金，一举拿下年度基金业绩第一名，紧随其后的两只基金均属于广发基金，且基金经理列表中均有刘格菘的名字。今年，广发高端制造股票A暂居年内业绩第一，且长时间名列前茅，说明该公司具备再度冲击年度冠军基金的实力。

公开资料显示，广发高端制造股票A成立于2017年9月，采用双基金经理管理模式，由郑澄然和孙迪共同管理。郑澄然是一位“新秀”基金经理，于今年5月开始管理第一只公募基金。

《国际金融报》记者注意到，广发高端制造股票A颇有“一老带一新”的想法，基金经理孙迪在2019年4月管理该基金的A类份额，郑澄然于2020年7月加入A类份额的管理，该基金的C类份额有些“姗姗来迟”，于今年9月才成立，该份额背后的两名基金经理接手时间均在同一天。

三季报显示，广发高端制造股票A的重仓股相比去年二季度末的重仓股已经有了较大变化。对比来看，只有2只重仓股还保留在今年三季度末的重仓股名单上。同时，与广发基金旗下另一只产品广发鑫享混合三季度末的重仓股有一半重合，该基金由刘格菘和郑澄然共同管理，同样也有“一老带一新”的想法。

如此看来，郑澄然或许就是决定广发高端制造股票A最终业绩走势的基金经理，从前述三季度重仓股所属细分行业来看，该基金经理更加偏好光伏、电子、新能源、军工等板块。

去年刘格菘便是以重仓科技股一举成名，广发高端制造股票A虽没有被刘格菘管理，但依旧坚信科技类资产的投资价值。该基金三季报中提及，新增了化工、电子板块的配置；在全球经济弱复苏的背景下，低估值的制造行业有望获得较好的超额收益，同时科技类资产仍然有较高的性价比。

如果广发高端制造股票A能够拿下今年的业绩第一，那么“新人”郑澄然将会在成为基金经理的首个年份就一战成名。

农银汇理跑出“黑马”

今年基金业绩榜跑出的“黑马”不少，农银汇理基金经理赵诣便是其中一位。公开资料显示，赵诣于2017年3月开始管理公募基金，目前旗下单独管理4只基金。

数据显示，截至11月25日，赵诣管理的4只基金农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、农银汇理海棠三年年内净值增长率全部冲进业绩排行榜前十。其中，前三只基金暂时包揽了第二名至第四名，最后一只基金业绩暂居第十位。

赵诣管理的这4只基金虽然成立时间不同，但三季度末的重仓股重合度极高。其中，包揽业绩第二至第四位的3只基金三季度末前三大重仓股席位一致，其余部分个股也同时出现在3只基金的重仓股名单中。

工学学科背景出身的赵诣深谙机械行业的成长逻辑，在今年上半年，他逆势加仓光伏行业，提前埋伏新能源板块，当疫情逐渐得到控制、国内外复工复产，整个新能源行业也出现超预期收益。

农银工业4.0混合在三季度的策略中提及，保持了较高的仓位，加仓了以新能源行业为主的龙头企业，组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。

从目前业绩排名来看，前述赵诣管理的业绩居前的3只基金，与广发高端制造股票A最大业绩差距在20个百分点以内，最小业绩差距在15个百分点以内。A股市场临近年关，结构性行情尚存，市场风格转变，不到最后一个交易日，基金业绩排名仍将保持悬念。由于赵诣管理的这3只基金重仓股结构相似，也许有望复制去年刘格菘包揽公募基金年度收益前三名的“超神”战绩。

工银老将历经牛熊震荡

与赵诣略有相似的是，工银瑞信基金经理杜洋旗下也有多只基金暂居业绩榜前十，其中有1只为个人单独管理，另外2只与夏雨共同管理。截至11月25日，这3只基金按照年内最新业绩排名分别是工银战略转型股票（108.09%）、工银战略新兴产业混合A/C（100.59%、99.86%）。

不同于郑澄然和赵诣，杜洋担任基金经理的年限达到5年零286天，行业从业年限已经达到10年。同时，杜洋与前述两位基金经理风格不同，杜洋不仅青睐电子、电气设备和化工，还在重仓股中配置了传媒和汽车行业。

工银战略转型股票三季报表示，组合在三季度保持了偏中小盘的风格配置。行业方面，在整体均衡的基础上，延续了对新能源、传媒、汽车等行业的适度超配，没有发生大的调整。在个股层面，根据公司基本面变化，做了一定调整。

有意思的是，杜洋管理的工银战略转型股票成立于2015年2月，该基金不仅经历了当年上半年的牛市行情，又经历了下半年急转直下的熊市行情，由于股票型基金有最低股票仓位要求，杜洋管理的这只基金遭遇了多次较大回撤。这对于任何一名基金经理而言，都是心理上和技术上的一次深刻考验。

而令业内惊讶之处在于，经历了牛熊市场行情的剧烈震荡，工银战略转型股票在今年暂时排在业绩第五的位置，“五年磨一剑”的杜洋这次能否抓住机会攀上更高的山峰呢？

年底哪些行业受关注

距离2020年A股收官仅剩20多个交易日，基金业绩排名是否还会出现较大变动，仍要看市场行情而定。不过，近期市场风格大有切换之意，此前大涨的医药等板块悉数回落，这也给基金年终业绩的“决战”蒙上一层神秘的面纱。

年关将至，究竟该如何选择靠谱的行业获取稳健收益？哪些行业又更具成长空间？

新浪财经首席评论员艾堂明向《国际金融报》记者分析称，年底正是冲业绩的时候，从近期板块表现看，传统行业的贡献较大，比如酿酒、金融、周期等，而新能源汽车是为数不多贡献业绩的新兴产业，这也说明临近年底，基金为了保排名趋向保守。

艾堂明认为，每只基金年底操作可能因业绩不同出现不同策略。业绩居前者可能会趋于保守，维持仓位不动或适当减仓；业绩靠后者可能为了争夺排名，不排除在年底会拉一拉重仓股或者搏一下科技股。

新能源板块高估值的背后仍然拥有广阔成长空间。北京和众汇富科技股份有限公司监事李鹏在接受《国际金融报》记者采访时表示，今年下半年，很多基金把仓位集中在新能源和光伏板块，这个操作策略给基金带来了不少收益。从静态估值来看，由于股价持续上涨，新能源、光伏电子等板块的整体估值处于高位。除此之外，基金重仓的白酒板块的估值更是处于历史高位。

但李鹏认为，前述两类板块的高估值所代表的背后逻辑不同，“新能源、光伏、电子、汽车板块是受到新能源车颠覆性创新所带来的新一次能源革命，投资者的普遍逻辑有点像智能手机当年的故事。新能源车渗透率突破10%临界点，未来的成长空间非常巨大，因此，这个高估值是成长股的高估值，未来主要看成长。白酒的高估值有点内卷化，从财务角度看，白酒类上市公司未来业绩增长主要靠提价，目前还很难假设白酒会成为世界性的消费品。然而，在经济下行期，白酒业绩确定性是非常难得的。因此，即便是医药股调整了，白酒也依然在涨”。

李鹏分析称，重仓新能源、光伏的仓位，不必大幅降低，因为从明年新能源车的增长情况来看，是确定性的，反倒是白酒板块的配置应该在高位理性减仓，锁定收益。

艾堂明则认为，以金融为代表的业绩复苏板块以及酿酒为代表的消费板块，在今年四季度和明年一季度的业绩比较有保障。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)