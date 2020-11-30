格兰仕起诉新宝股份 上演现实版“无间道”？

二十年老员工离职“带走”关键性技术？格兰仕起诉新宝股份及其关联公司，称后者从技术到工艺全套“照搬”。

11月下旬，在北京召开的“新形势下商业秘密司法保护研讨会”上，格兰仕公开指责新宝股份及关联企业涉嫌非法获取、使用格兰仕磁控管产品商业秘密，同时指出已向广州知识产权法院提起多起民事诉讼，并已于10月份获得受理批准。格兰仕要求新宝股份立即停止生产、销售侵害格兰仕商业秘密的磁控管产品。

家电行业专家刘步尘在接受《国际金融报》记者采访时表示，磁控管就像是电脑的CPU，是微波炉的核心部件，也是格兰仕的核心竞争力，如果真的存在侵权，主营微波炉的格兰仕势必会“跳脚”。

新宝股份证券部相关人员则告诉记者，其公司内部已经知悉被格兰仕起诉一事，并称“领导正在跟进”。不过，此前新宝股份方面在回复媒体时直接否认侵权，称从新宝的产品目录看，目前新宝没有做过微波炉，所以谈不上做磁控管。

一方坚称被侵权，另一方却表示不做磁控管，这场涉嫌商业秘密侵权的案件背后，真相到底如何？

二十年老员工“叛变”？

在此起涉嫌商业秘密侵权的案件中，被告方除了新宝股份外，还有新宝股份的关联公司中山东菱威力电器有限公司（下称“东菱威力”）和中山市美格电子科技有限公司（下称“美格公司”），以及美格公司法定代表人刘银波。

记者从格兰仕处获悉，刘银波正是这起案件的关键人物，并在其中上演了一出“无间道”。

据悉，刘银波在2000年7月入职格兰仕，后任职格兰仕的磁控管制造部综合管理科副科长兼技术工艺组组长，并参与了格兰仕磁控管技术的核心研发过程，掌握格兰仕磁控管产品从生产、加工、工装等全流程技术信息，控制磁控管项目设计的全过程，同时亦可直接接触格兰仕供应商等核心经营信息，属于格兰仕核心技术人员。

2017年1月，刘银波以回老家为由提出了辞职。在刘银波离职后，格兰仕对其工作动向一直关注，但并未发现异常，直至格兰仕磁控管其他几位核心技术人员也陆续离职，这一反常现象引起了格兰仕的高度重视。

格兰仕方面称，经过调查，2016年，刘银波在任格兰仕职务期间，就通过电子邮件向东菱威力发送涉及到格兰仕机密的成本、技术信息，同时接受了东菱威力的聘任合同，被聘用为东菱威力技术负责人。

记者注意到，就在刘银波正式离职的同时，由东菱威力100%控股的美格公司也相应成立，刘银波出任美格公司的法定代表人。工商信息显示，美格公司的经营范围就是生产、研发：磁控管、电子产品；货物进出口。

格兰仕方面表示，美格公司大量生产使用了格兰仕商业秘密的磁控管产品，并全部供应给东菱威力，所生产的磁控管产品上印有“新宝股份”的注册商标及英文企业名称。东菱威力则是使用被控侵权的磁控管产品用于其微波炉产品的生产。

为求证上述信息是否属实，记者辗转拨通了美格公司法务部的电话，但截至发稿，并未接通。

全套技术被“照搬”？

除核心技术人员相继离职这一异常现象引起格兰仕关注外，美格公司大量生产磁控管产品也是原因之一。

据格兰仕方面介绍，磁控管制造的门槛非常高。格兰仕通过20年的研发、累计投入超过10亿元资金才拥有独立自主研发磁控管产品的能力。合格的磁控管制造需要产品设计、生产设备、工装夹具、生产工艺四大方面的配合，四者缺一不可。目前，磁控管自主核心技术、所培养出来的特定供应商等经营信息，是格兰仕的核心竞争力。

而2017年初才成立的美格公司“异军突起”大量生产磁控管产品，再加上老员工跳槽至此，格兰仕便怀疑美格公司生产的磁控管可能是利用了跳槽员工从格兰仕带走的磁控管制造技术。

于是，格兰仕通过公证购买的方式购买了东菱威力销售的微波炉（微波炉中含有美格公司销售给威力公司的磁控管部件），并对其磁控管部件进行了鉴定，鉴定结果显示，二者产品的绝大部分部件之间存在相同或实质相同的结果。格兰仕方面表示，这也意味着，美格公司所生产制造的磁控管以及制造过程中所使用的生产设备、工装夹具、生产工艺等均涉及侵犯格兰仕的技术秘密信息。

据格兰仕公司有关负责人透露，对于磁控管研发及生产、加工、组装的全套生产设备、工装夹具、工艺流程、微波泄露安全防护等相关信息和技术文件，公司都采取了严格的保密制度，包括实行严格的门禁管理制度、公示保密制度规范性文件、使用有关IT系统等进行保护。

因此，在格兰仕看来，这也就意味着，涉嫌商业秘密泄露的“缺口”可能就在刘银波。

记者从格兰仕处获悉，其在今年7月份已向当地公安机关报案，并于7月24日获得立案，嫌疑人刘银波已经被刑事拘留。经初步估算，新宝股份、东菱威力及关联公司的侵权规模超过1亿元。案件办理过程中，除扣押涉案磁控管成品几十个以及部分零部件外，涉案的其他产品、设备、财产尚未被扣押或查封。

商业秘密保护专家孙佳恩向《国际金融报》记者表示，如果格兰仕方面陈述属实，刘银波则涉嫌侵犯商业秘密罪，可以依法对其进行刑事拘留，之后需要对被侵犯的技术信息进行非公知性司法鉴定、同一性鉴定，并对造成经济损失进行评估，造成经济损失50万元以上的，公安部门可以依法对其进行刑事拘留、逮捕。

同时，格兰仕有关知识产权侵权的民事诉讼也可以同步进行，孙佳恩补充道，但需要提醒的是，这类案件的举证难度也不低，从这么长时间内刘银波仅被刑事拘留，以及法院并未对其他产品、设备、财产进行扣押和查封中就可窥见一二。

被告间渊源颇深

对于格兰仕的控告，新宝股份方面此前曾以“其不做磁控管”予以否认。从逻辑上看，涉嫌侵权格兰仕磁控管技术的确实为刘银波以及美格公司，东菱威力仅是使用了美格公司提供的磁控管生产微波炉，而新宝股份的商标和英文公司名称更是只在磁控管上出现过。

不过，在格兰仕看来，东菱威力和新宝股份在这起案件中并不无辜。其内部人士甚至质疑，这是一起母子公司共同“串谋”的案件。

据天眼查信息，美格公司的全资控股股东正是东菱威力，新宝股份虽然在股权上与东菱威力没有联系，但双方的法定代表人都是郭建刚，且广东东菱凯琴集团有限公司（下称“东菱凯琴”，法定代表人依然是郭建刚）均为二者的股东，只不过新宝股份是东菱凯琴的子公司，而东菱威力是东菱凯琴的孙公司。

在三家公司关系颇深的情况下，格兰仕认为，东菱威力注册成立美格公司就是为了“掩人耳目”。

如今，格兰仕起诉新宝股份一案已被立案，格兰仕诉讼诉求包括判令新宝股份、东菱威力、美格公司及刘银波等四名被告立即停止非法获取、使用格兰仕磁控管产品商业秘密，立即停止非法获取、披露、使用或者允许他人使用格兰仕商业秘密等，并赔偿损失。孰是孰非需静待后续审判结果。

今年来，家电行业中，涉及知识产权侵权的诉讼案明显增多，如格力控诉美的、奥克斯等，刘步尘向记者指出，这意味着家电行业专利和技术意识的觉醒，反映了技术越来越受到重视，但另一方面也正体现了部分家电企业仍然依靠“模仿”、侵权来维持竞争力。

孙佳恩认为，格兰仕控诉新宝股份一案是给企业敲响了一个警钟——我国企业与企业家应当高度重视商业秘密保护工作。司法方面也在进一步加大对我国商业秘密的保护力度，今年9月10日起，最高人民法院、最高人民检察院、公安部连续发布了涉及商业秘密保护的司法解释。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)