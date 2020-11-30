白鹤滩水电站大坝首批坝段浇筑到顶

本报北京11月29日电 （记者李婕）记者日前从三峡集团获悉，世界在建最大水电站——白鹤滩水电站大坝首批坝段11月26日浇筑到顶，为2021年7月首批机组投产发电奠定了坚实基础，也标志着中国300米级混凝土双曲特高拱坝建造技术实现世界引领。

白鹤滩水电站大坝是300米级混凝土双曲特高拱坝，最大坝高289米，坝顶弧长709米；坝身布置有6个导流底孔、7个泄洪深孔和6个泄洪表孔，结构复杂；大坝主体混凝土浇筑总方量达800万立方米，共分为31个坝段。2017年4月，白鹤滩水电站启动大坝主体浇筑。2020年11月26日，5号和27号两个坝段浇筑到顶。

白鹤滩水电站大坝开始浇筑以来，没有产生过一条温度裂缝，标志着我国已掌握大体积混凝土温控防裂关键技术。2019年，白鹤滩水电站大坝创下年浇筑量270万方、月浇筑量27.3万方的同类工程世界纪录。目前，白鹤滩水电站大坝已累计浇筑2000余仓混凝土。

白鹤滩水电站位于云南省巧家县和四川省宁南县交界处的金沙江干流之上，装机总容量1600万千瓦，单机容量100万千瓦，单机容量位居世界第一。

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