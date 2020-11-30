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数字货币发展前景看好 三方面好处值得期待

2020年11月30日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月29日电　（记者王俊岭）由《财经》杂志主办的“财经2021年会”日前在北京召开，来自海内外的政商学界人士，通过线上与线下相结合的方式，就当前全球经济领域热点问题进行了讨论与展望。在今年的财经年会上，数字货币的应用与发展受到了格外关注。

　　上海新金融研究院副院长刘晓春表示，由于数字经济的发展以及随之而来的生活消费习惯变化，数字货币的应用会对货币流通等带来一些新的变化，比如货币流通速度的加快，社会效率的提高等。同时，数字货币还可能降低货币的发行和管理成本。不过，虽然数字货币克服了纸币、硬币的物理局限，但也有其自身的局限，即收付双方都需要具备共容设备，才能实现收付。因此，数字货币的作用还需要在实践中检验。

　　中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉表示，根据国际清算银行的调查，80%的中央银行已经启动了数字货币的研发。在李礼辉看来，法定数字货币有三个方面好处：一是可以节省成本，防范假币，可以强化支付系统的普惠特性；二是可以实时把握结构性的货币流通数据，进而能够特别精准地调控货币供应的总量；三是资金流的信息可以全程追踪，有利于反腐败、反洗钱、反恐怖融资、反逃税等。“我国人口居全球之最，支付市场的规模也是全球最大的。在这样一个市场里发行法定数字货币，必须要保证数字货币工具的可靠性和它的安全性。”李礼辉说。

　　在国际清算银行数字经济首席经济学家拉斐尔看来，受新冠肺炎疫情影响，人们的支付方式发生转变，很多央行发现现金的接受度正在下降，所以各国央行开始考虑数字货币。拉斐尔表示，数字货币的支付体系由谁来掌握十分重要，比如由央行运营还是由私营部门支持将有所不同。未来，数字货币的发行必须纳入国际银行和监管系统中，公共部门和私营部门的合作将让数字货币变得更加有韧性。

　　清华大学长江讲座教授蔡维德说，数字货币已经迎来了科技与市场方面的大变革。当前，有很多区块链系统不能被称为数字货币系统，因为它们没有交易性或监管性。蔡维德表示，只有把数字货币的支付和结算分开，才能真正实现产业化。未来，一个符合现代法律法规以及现代金融交易原则的数字货币结算系统，将从支付开始带领整个金融系统改革，从而带动其他领域的改革。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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