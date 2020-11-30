根治刷单，平台要担起责任

来到陌生城市品尝当地特色美食，如何选择一家靠谱的饭店？面对海量商品，网购如何避免上当受骗？点份外卖，又怎样保证口味符合预期？除了仔细查看门店和产品信息之外，看店铺评价、信誉评分就成为不少消费者可以依赖的渠道。然而，越来越多迹象表明，这些信息变得不那么可靠。

不可靠的来源正是“刷单炒信”。许多店铺刷出来的评分正成为害群之马，导致消费者看不到真实评价，本分经营的优质商家难以出头，市场秩序遭到破坏。

根治这个问题，需要多方发力，但关键的是要让电商等平台担负起责任，发挥作用，其他工作都要围绕这个展开。

平台要对自身的公信力负责。交易有没有虚构、评论是不是造假，连接商家和消费者两端的平台有最充分的信息和证据作出判断，也有最大的责任维持公平交易的环境。随着大数据技术的进步，对异动数据进行检测、捕捉、追溯，并非无法实现，基于数据支持对违规商家作出处罚也是水到渠成。这其中最需要注意的是平台不能放低评价的门槛，许多平台对点评实行零门槛，这无疑为刷单大开方便之门，要求这种平台对刷单行为严格监管成为奢望。长此以往，越来越多不负责任的言论在平台上生长，失望的是消费者，受害的是商家，最终瓦解的是平台的公信力。

平台要对“刷单炒信”保持高压监管。同一平台不同发展阶段对刷单行为的监管态度有着明显变化。在市场培育阶段，对急于确立优势抢占市场从而挤掉竞争对手的电商平台来说，更多的流量、更好看的经营数据，是增加胜算的重要砝码，至于交易是不是虚构的、评价是不是刷来的，就退居其次了。因此，平台在这一阶段对刷单往往采取“睁一只眼，闭一只眼”的态度。在市场瓜分完毕、竞争相对固化之后，数据真实性会成为平台关注的重要问题，刷单会得到一定程度的治理。但关键问题是，伴随互联网技术和生态日益发展壮大，越来越多垂直行业的产业链被改造和重塑，越来越多细分领域的电子商务平台走进社会生活，在竞争格局尚未固化时，平台对刷单等不法竞争不能装聋作哑听之任之，要始终保持高压态势。

对平台也要构建更加完善的监管体系。落实平台主体责任是系统工程，在有效的外部监督缺位情况下，平台没有足够动力去完善对“刷单炒信”的监管。目前，相关法律法规体系日渐成熟，《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《电子商务法》《网络交易管理办法》等法律法规都为规制网络刷单提供了法律依据，情节严重者，还要承担刑事责任。其他的法律法规也在制定和完善之中，对平台的监管将越来越成熟。

解决问题要抓住问题的主要矛盾，在解决“刷单炒信”问题的过程中，平台就是关键。让平台发挥主体责任，从源头进行监管，将会取得事半功倍的效果。执好平台这个牛耳，根治“刷单炒信”就变得不再遥远。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)