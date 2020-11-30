工信部：将持续开展APP个人信息保护专项整治

全国APP个人信息保护监管会日前在京举办。记者获悉，针对APP违规收集个人信息、侵害用户权益等问题，工信部将于明年初继续开展为期半年的APP侵害用户权益专项整治。
工信部信息通信管理局副局长鲁春丛指出，我国互联网产业盈利模式从在线广告向基于大数据的定向推送、精准营销转变。企业违规成本低，违规侵害用户权益的情况时有发生，同时灰黑产也加速向违规收集使用甚至非法买卖个人信息聚集。
7月，工信部信管局发布《纵深推进APP侵害用户权益专项整治通知》，加大APP整治力度。目前,已对国内主流应用商店用户使用率比较高的44万款APP完成技术检测工作，责令1336款违规APP进行整改，公开通报377款整改不到位的APP，下架94款拒不整改的APP。
更大力度的监管举措将进一步出台。工信部副部长刘烈宏表示，在完善政策体系方面，将结合新的监管形势和发展要求，推动《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工信部令第24号）修订。在制定标准体系方面，逐步将团体标准提升为行业标准和国家标准，并力争推动成为国际标准。同时推进全国APP技术检测平台建设，力争2021年实现全年检测180万款APP的覆盖能力。
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