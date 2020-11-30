货币政策回归常态 明年A股仍将保持结构性行情

今年三季度，广义货币信贷“量”的指标增速总体呈上升趋势

资料来源：CEIC,华泰证券研究所

伴随着中国经济的日益复苏，对于明年货币政策可能产生的变化，市场正在形成相对一致的预期，即货币政策将进一步回归常态。货币政策的变化无疑将对资产价格产生影响，业内人士指出，明年A股市场仍将保持结构性行情，盈利向好、现金流好且稳定的公司更受青睐。

货币政策将进一步回归常态

货币政策将进一步回归常态正在成为市场人士的普遍共识。日前发布的《2020年第三季度中国货币政策执行报告》（下称《报告》）指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，更好适应经济高质量发展需要，更加注重金融服务实体经济的质量和效益。《报告》强调，处理好内外部均衡和长短期关系，尽可能长时间实施正常货币政策，保持宏观杠杆率基本稳定。

浙商证券首席经济学家李超表示，《报告》摘要的下阶段政策展望中首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”的措辞，这与央行行长易纲10月两次“把好货币供应总闸门”及金融稳定报告“实现稳增长和防风险长期均衡”等措辞相呼应，体现出央行对金融稳定问题的关注，预计后续稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点。

光大证券研究所金融业首席分析师王一峰表示，与二季度报告相比，三季度报告在货币政策展望部分，再度增加了“把好货币供给总闸门”的表述，货币政策“中性”溢于言表。今年春节以来，受疫情和经济下行压力的影响，逆周期宏观调控政策力度有所加大，导致我国宏观杠杆率出现抬升。而随着我国经济逐季复苏，经济接近潜在增长水平，货币政策逐步走向正常化，稳定宏观杠杆率再度纳入监管视野。结合央行强调“尽可能长时间实施正常货币政策”的相关表述，预计下一阶段，货币政策将继续维持“不松不紧”的中性取向，全面降准、下调或上调政策利率的概率均不大。

国金证券研究则指出，下一阶段，央行的政策思路将保持继续完善货币供应调控机制，根据宏观形势和市场需要，科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点，既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。该机构指出，货币政策尚未到紧缩时期，财政政策继续坚持逆周期调节。当前经济呈现投资偏强、消费偏弱的格局，总体来看，经济仍然处于弱复苏状态。预计货币政策会相对保持平稳，常态化操作以保证流动性合理充裕，考虑到地方专项债发行已经结束，财政扩张力度虽边际趋缓，但坚持逆周期调节的方向依然明确。市场不必担心宽松政策过快退出的问题。

A股市场仍具配置吸引力

货币政策的变化无疑会对股票市场的运行产生影响，但整体来看，这一影响是有限的。从市场资金供给来看，A股明年仍将有大量增量资金流入，市场不必过于担忧。招商证券研究指出，展望2021年，盈利驱动下，A股市场有望继续上行，在此框架下，2021年A股市场流动性可能呈现“前高后低”的状态。从资金供给端来看，不同于2015年，本轮居民资金入市更多通过基金投资，使得基金扩张持续时间更长；银行理财子公司初具规模，积极布局混合型产品；保险资金目前股票和基金配比仍有较大提升空间；在经济改善、人民币升值背景下，外资有望继续流入。资金需求端，注册改革持续推进，IPO继续提速；定增项目落地将继续推高本轮定增规模；在解禁规模较高及市场可能加速上行的假设下，重要股东减持规模预计延续扩张。综合以上因素测算显示，2021年A股资金流入规模仍有望超万亿。

整体上看，前海开源基金首席经济学家杨德龙对《经济参考报》记者表示，随着我国经济的逐步复苏，预计明年货币政策将逐渐恢复到正常状态，但这种退出将是会把握一定节奏的，不会出现快速收缩的情形，因此市场的流动性仍将保持在合理状态。整体来看，货币政策的变化不会对A股市场产生特别大的影响，市场仍将保持一个结构性行情。中泰证券首席经济学家李迅雷也对记者表示，对于货币政策明年可能出现的收缩，目前市场已经形成了比较一致的预期，但不会对股票市场产生较大的影响。

从市场风格上看，川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳则对《经济参考报》记者表示，11月以来，债务市场信用事件频发，对信用资产和货币政策有所影响。着眼中长期，需关注企业直接融资成本回升情况，另一方面，预计银行贷款规模也会发生变化，对A股上市公司而言，现金流好且稳定的公司更容易受到资本市场的青睐。他指出，当前国内利率仍维持高位，叠加信用事件对市场情绪的影响，从机构对股市的配置看，风险偏好明显降低。海外方面，在新冠疫情的影响下，全球流动性宽松明年或仍将延续，利好国内避险资产，即便国内货币政策回归正常，A股市场仍有配置吸引力，但会更加重视一些财务角度高质量的公司。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)