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跨境电商年内进出口猛增 产业链持续受益

2020年11月30日08:06  来源：经济参考报
 

　　随着国内疫情得到有效控制，我国进出口贸易在二、三季度逐步复苏。刚刚过去的“黑色星期五”购物节叠加海外年末节庆，国内部分外贸企业订单量持续保持高位，全球跨境电商的增速迅猛，产业链上相关企业也有望迎来新的发展机遇。

　　今年以来，多地跨境电商进出口业绩增量都有不俗表现。武汉天河机场快件中心跨境电商进出口货物总量创下历史新高，截至11月23日，进出口货物总量首破600万票，同比增长285%；今年前10个月，广东跨境电商进出口1047.8亿元，增长25.1%；陕西省商务厅的数据显示，截至10月31日，中欧班列“长安号”今年共开行3167列，是去年同期的1.8倍。此外，近期集运价格飙升，集装箱供不应求，国内港口集装箱的吞吐量激增。

　　“黑色星期五”购物节也带来巨大的进出口增量。据悉，截至购物节前一天，仅南航浦东货机进港货量逾7500吨。上海货机出港快件达10446吨，货量同比增长达7%。

　　企查查数据显示，目前我国共有2.16万家跨境电商相关企业，今年以来，全国新增跨境电商相关企业4800余家，同比增长59.6%。

　　随着大量传统贸易订单转为线上成交，跨境电商出口需求不断增长。东北证券指出，从今年以来的海外收入占比提升情况来看，机械设备、纺织服装、家用电器等提升最为明显。若进一步延伸至这些行业的上游，可以看到铜、铝的需求结构中，有较大比例用于电力电子、空调制冷、机械装备等行业，景气度也有所提升。

　　市场人士指出，中国优质商品在海外的竞争力不断提高，中国品牌全球化进程有望加速，具有较强消费者运营意识的公司将抢占先机。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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