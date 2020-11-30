跨境电商年内进出口猛增 产业链持续受益

随着国内疫情得到有效控制，我国进出口贸易在二、三季度逐步复苏。刚刚过去的“黑色星期五”购物节叠加海外年末节庆，国内部分外贸企业订单量持续保持高位，全球跨境电商的增速迅猛，产业链上相关企业也有望迎来新的发展机遇。
今年以来，多地跨境电商进出口业绩增量都有不俗表现。武汉天河机场快件中心跨境电商进出口货物总量创下历史新高，截至11月23日，进出口货物总量首破600万票，同比增长285%；今年前10个月，广东跨境电商进出口1047.8亿元，增长25.1%；陕西省商务厅的数据显示，截至10月31日，中欧班列“长安号”今年共开行3167列，是去年同期的1.8倍。此外，近期集运价格飙升，集装箱供不应求，国内港口集装箱的吞吐量激增。
“黑色星期五”购物节也带来巨大的进出口增量。据悉，截至购物节前一天，仅南航浦东货机进港货量逾7500吨。上海货机出港快件达10446吨，货量同比增长达7%。
企查查数据显示，目前我国共有2.16万家跨境电商相关企业，今年以来，全国新增跨境电商相关企业4800余家，同比增长59.6%。
随着大量传统贸易订单转为线上成交，跨境电商出口需求不断增长。东北证券指出，从今年以来的海外收入占比提升情况来看，机械设备、纺织服装、家用电器等提升最为明显。若进一步延伸至这些行业的上游，可以看到铜、铝的需求结构中，有较大比例用于电力电子、空调制冷、机械装备等行业，景气度也有所提升。
市场人士指出，中国优质商品在海外的竞争力不断提高，中国品牌全球化进程有望加速，具有较强消费者运营意识的公司将抢占先机。
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】
发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】