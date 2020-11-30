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布局新经济 QDII基金年内收益“扬眉吐气”

2020年11月30日08:07  来源：经济参考报
 

　　主动权益基金今年以来收益喜人。其中，出海13年的QDII基金也在今年扬眉吐气。受益于一系列利好刺激，海外市场近期持续回暖，中国银河证券基金研究中心数据显示，截至11月27日，QDII股票型基金（A类）今年以来整体业绩13.47%，QDII混合基金（A类）30.07%。单只产品来看，已有产品年内业绩突破90%。

　　具体来看，截至11月末，23只QDII基金年初以来净值增长率超过50%。排名居前的有汇添富全球消费美元基金、广发全球精选美元基金、南方香港成长基金。截至11月27日，汇添富全球消费混合美元现汇的年内净值增长率达到92.39%；广发全球精选美元现汇年内净值增长率91.05%。

　　从排名居前的产品资产配置来看，布局新经济、科技领域的QDII基金品种业绩更突出。首批出海的上投摩根亚太优势混合基金在今年获得了26.59%的业绩增长，单位净值回归到1.033元，持仓的拼多多和美团年初至今涨幅分别超过了280%、206%。汇添富全球消费基金重仓布局的哔哩哔哩在最近的10个交易日内累计涨幅超41%，年初至今涨幅超过248%。广发全球精选则主要投资于美股和港股市场，前十大重仓股中，大全新能源、福莱特玻璃、世纪互联等股票今年以来股价涨幅超过300%。

　　国金证券建议，在科技互联、消费、医药生物三大主题当中甄选重点基金作为QDII组合中权益类品种的辅助配置，从而把握相对确定的机会，并通过增强组合投资领域的多样性来提高弹性、分散单一市场风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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