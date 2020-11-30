P2P大幕正式落下 七年之痒一朝归零

原标题：中国再无P2P韩哲

七年之痒，一朝归零。没有什么比孔尚任那句话，更能形容P2P的风光和短命。

11月27日，银保监会首席律师刘福寿在财经年会上表示，全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家逐渐压降，到今年11月中旬完全归零。

过去半年，银保监会时不时出来倒数，从6月底的29家，到8月末的15家，再到10月中的6家和11月初的3家，P2P在市场的注视下小步快跑，奔向“历史的垃圾堆”。

至此，P2P大幕正式落下，一地鸡毛，一片狼藉。

虽然早在2007年，P2P就进入中国，但真正起势，还是在2013年，一时间P2P成了互联网金融创新的代名词。

P2P变坏，是从信息中介变成信用中介开始的。

金融，用钱赚更多的钱，向来是人性的修罗场，贪婪和恐惧是金融市场亘古不变的主题。P2P的服务对象不再是银行顾及不到的长尾客户，大大小小的平台争先恐后开展信贷和吸储，充当影子银行，却不用受到资本金、杠杆率和投资者适当性等监管约束，风控和合规弃之敝履，野蛮生长之下富贵险中求，如宿命般跌入资金池、自融、挪用和底层资产劣化的陷阱，直至爆雷。

最开始是披着P2P外衣行骗的e租宝们垮塌，接着就是行业头部公司纷纷倒掉，在2018年市场信心被击溃，地方政府在被明确为监管主体责任后凌厉出手，关停并转，刑事立案，清退成为独木桥。在2019年，一度网络小贷是P2P行业的转型“窄门”，但进入2020这个史无前例的黑天鹅之年，终成妄想。

这是一场代价惨痛的市场公开课。P2P不是共享单车，后者泡沫破裂，买者自负，风险不会外溢成整个社会的风险。而P2P将众多的出借者和投资人拖下水，并绑架银行等持牌机构，让全社会陪着加杠杆，满盘皆输，收割了智商税，洗劫了财富。

P2P给我们的最大教训，就是监管没有及时补位，再出手已是清算。事实上，过去数年，在P2P之外，面对金融持牌机构的“花式创新”，监管部门怕担上阻碍创新的名声，使得日后对套利业务和通道业务的整治成本不断增加。如何平衡监管和创新，并不容易。

金融，交易的不仅仅是数据，还有人性。这也是为什么，金融必须持牌，必须在监管视野之内。有P2P的前车之鉴，网络小贷遭遇严监管，也就并不意外了。

一天后，银保监会副主席曹宇在北京参加2020中国金融学会学术年会时称，坚决打击偏离实体经济需求、危害金融稳定、侵害消费者权益的“伪创新”“乱创新”行为。而一个月来，对金融持牌和监管的强调，对金融创新的审视，不绝于耳。

分久必合，合久必分。金融创新的宽松周期已经过去，金融强监管的时代已经到来，这是市场规律，亦是能量守恒规律。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)