猛涨闪崩 比特币经历了什么

北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）币圈的世界，总是充满着刺激和不确定。就在前几日，所有币圈人士还在为比特币新高欢呼雀跃，但不到两天比特币又遭遇闪崩。11月29日，北京商报记者注意到，近7日以来，比特币价格从11月22日的17815美元一路上涨，在11月25日冲至19500美元，创近三年新高。但11月26日比特币再现雪崩式下跌，日内一度跌超14%。

具体来看，11月26日-27日，比特币从19160美元的高点一度跌至16410美元，一日内价格暴跌逾14%，创出8月以来的最大跌幅。截至最新发稿时间11月29日下午5点，比特币价格再现回涨，最新报价18128美元，涨幅达6.29%，价格仍在波动中。

比特币价格暴跌下，除了普通持币者外，一些参与合约交易的用户损失惨重。据多家媒体报道，11月26日近1小时内，靠借入资金买入比特币的交易者爆仓3.67亿美元（约合人民币24.1亿元），近24小时有7.7万余人成为爆仓受害者，爆仓金额达8.1亿美元（约合人民币53.1亿元）。

目前爆仓事件仍在持续，截至11月29日下午5点，近24小时内仍有13474人爆仓，总爆仓金额约为1.41亿美元（约合人民币9.33亿元）。一改前几日的“暴赚”心态，目前已有不少币圈爆仓投资者“哀声一片”。

币圈所称的合约交易，又称期货交易，是一种将交易品远期交易的模式。与现货交易相比，期货交易有两大特点，一是既能做多又能做空，可双向获利；二是可以加杠杆，以小博大。目前，市场上大部分交易所均已推出合约交易功能。

在业内人士看来，比特币近7日内的猛涨，主要是大量机构进入持续买入，带动了市场看涨的热情。而近两日再现暴跌行情，也与此因素相关。

正如上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰指出，比特币近两日下跌，一方面是之前一段时间持续的拉涨，没有合理的震荡来释放短期风险；另一方面，比特币价格在临近历史最高点时，不乏有机构抛售导致单日价格闪崩，同时也加剧了市场抛压的担忧。

“而这也显示出虚拟代币交易市场投机属性依然很强，波动很大。”刘峰提醒道。事实上，从近7日的表现来看，比特币价格表现都极不稳定。价格的剧烈波动加剧了风险，尤其是使用杠杆的用户更容易因为剧烈变化的行情爆仓，致血本无归。因此需要保持投资理性，注意财产安全。

刘峰进一步称，自11月26日闪崩以来，市场再次回升，此表现也符合预期。一方面预期落地，利空出尽；另一方面以太坊在0阶段顺利完成，其他阶段并行启动，一定程度刺激了市场，继续带来稳步回升的动力。

值得注意的是，比特币热度持续下，也存在很多不法行为和陷阱需要警惕。正如刘峰所称，尽管区块链技术在持续发展，且大家都看好区块链技术落地。但是，也不乏一些区块链技术投机者甚至“伪区块链”技术，会利用大众的投机心理，通过资本热钱的炒作，来巧妙运用技术创新的消息进行虚拟代币的炒作。因此长期投资者一方面要有自己的技术产品认知，不能盲目投资；另一方面不要轻信加入所谓“聊天群”“交易所群”进而被带入诈骗圈，造成自己的财产损失。

“在如此行情下，建议监管部门加强针对性监管，能在最大限度上警示投资者炒作交易风险。” 此外，刘峰称，投资者也需要有清晰的投资意识和技术门槛知识，才能防止被欺诈、被诱导，进而防止造成财产损失。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)