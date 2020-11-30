这个“黑五”有点冷 美国实体店客流量同比下降52.1%，

27日，人们在美国纽约萨克斯第五大街公司购物。 新华社/图
深夜驱车到商场排长队、伴随零点钟声涌入店内“豪购”……这是拉开美国传统假日购物季帷幕的“黑色星期五”留给人们的传统印象。但受新冠疫情影响，今年“黑五”选择到店购物的美国消费者数量较去年锐减。从事零售业分析的先讯美资解决方案公司28日公布的数据显示，“黑五”实体店客流量同比下降52.1%，降幅超过此前预期。
27日，华盛顿特区附近奥特莱斯并没有像往常那样排起等候入场的车队“长龙”，部分商店里的店员数量多过顾客。有消费者不禁感叹，没有节日装饰也没有圣诞音乐，“看不出今天是‘黑五’”。
咨询机构德勤公司副董事长兼美国零售批发业务负责人罗德·赛兹表示，疫情带来健康担忧，也带来财务压力，让消费者和零售商都在重新规划假日购物。
相较之下，线上消费出现了明显增长。奥多比分析公司数据显示，“黑五”当天，美国网络购物消费额达到90亿美元，创同期纪录，同比增长21.6%。
种种变化的背后，是不断蔓延的疫情给零售业带来的压力。根据美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的数据，美国累计确诊病例已经超过1300万例，累计死亡病例超过26万例。
服装品牌拉夫·劳伦首席执行官帕特里斯·卢韦担心，疫情不断蔓延或将导致美国不少地方采取更加严格的“居家令”或其他隔离措施，进一步打击零售业。与此同时，一些处于弱势地位的零售商可能会被迫大幅降价和加大促销力度，影响利润。
北京商报综合报道
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