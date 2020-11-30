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统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点

2020年11月30日09:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最高点，连续9个月高于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，我国经济继续稳定恢复。11月制造业各项分类指数普遍改善，市场活力进一步增强，恢复性增长明显加快。本月制造业呈现出四方面特点：一是产需两端协同发力，二是进出口景气度稳步回升，三是价格指数升幅较大，四是大中小型企业景气度均有所回升。非制造业连续4个月位于55.0%以上的较高景气区间，延续了稳中向好恢复态势。

制造业采购经理指数明显上升

11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，比上月上升0.7个百分点，连续9个月位于临界点以上，表明制造业恢复性增长有所加快。在调查的21个行业中，PMI位于扩张区间的增加至19个，制造业景气面有所扩大。

从企业规模看，大、中、小型企业PMI为53.0%、52.0%和50.1%，分别比上月上升0.4、1.4和0.7个百分点，均位于临界点之上。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

生产指数为54.7%，比上月上升0.8个百分点，表明制造业生产量增长有所加快。新订单指数为53.9%，比上月上升1.1个百分点，表明制造业市场需求加快复苏。原材料库存指数为48.6%，比上月回升0.6个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。从业人员指数为49.5%，比上月回升0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度小幅改善。供应商配送时间指数为50.1%，虽比上月回落0.5个百分点，但仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月略有加快。

非制造业商务活动指数小幅上升

11月份，非制造业商务活动指数为56.4%，比上月上升0.2个百分点，为年内高点，非制造业延续稳中向好的恢复态势。

分行业看，建筑业商务活动指数为60.5%，高于上月0.7个百分点。服务业商务活动指数为55.7%，比上月上升0.2个百分点。从行业情况看，铁路运输业、航空运输业、电信广播电视卫星传输服务、金融业等行业商务活动指数位于60.0%以上，房地产业、生态保护及环境治理业等行业商务活动指数位于临界点以下。

新订单指数为52.8%，虽比上月微落0.2个百分点，但仍高于临界点，表明非制造业市场需求持续改善。投入品价格指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体上涨明显。销售价格指数为51.0%，比上月回升1.6个百分点，表明非制造业销售价格总体由降转升。从业人员指数为48.9%，比上月下降0.5个百分点，表明非制造业用工景气度有所下降。业务活动预期指数为61.2%，虽比上月回落1.7个百分点，但仍位于高位景气区间，表明多数非制造业企业对行业发展保持乐观。

综合PMI产出指数连续四个月回升

11月份，综合PMI产出指数为55.7%，比上月上升0.4个百分点，显示我国企业生产经营活动持续加快，稳定向好复苏态势进一步巩固。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为54.7%和56.4%。

(责编：杨曦、毕磊)
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