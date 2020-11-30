财政部：投入资金超972亿 全力保障小型水库安全运行

人民网北京11月30日电 （记者任妍） 11月30日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。财政部农业农村司司长吴奇修在会上表示，从1998年以来，支持小型水库除险加固，到现在累计安排了资金超过了972亿元，支持大概6.9万座小型水库实施了除险加固。
吴奇修介绍称，“十三五”期间，财政部持续加大了对小型水库安全运行的补助力度。在维修养护方面，从2019年起，财政部从中央水利发展资金中补助资金14.5亿元提高到今年的18亿元，增长了24%。
吴奇修表示，下一步，财政部将进一步加大投入，保障小型水库安全运行。一是想方设法筹措资金，支持现有的病险小型水库除险加固工作。计划在“十四五”期间，从水利发展资金中安排中央补助资金125亿元。
二是加大维修养护补助力度。计划从2021年开始至2025年，每年分别安排20亿元、22亿元、24亿元、26亿元、28亿元，也就是说在今年安排18亿的基础上，连续五年每年递增2亿元，这样在“十四五”期间，计划累计安排120亿元。
三是对地方给足政策。财政部将支持地方统筹财政预算资金和地方政府一般债券额度。将会同水利部，根据一般债券发行的有关规定，小型水库安全运行实施方案，地方的工作量、政府负债水平，以及财政困难系数等方面，在每年地方政府一般债券限额中单独给相关地方单列额度，明确用于保障小型水库安全运行相关工作。
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