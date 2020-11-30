原标题：得物App杨冰：年轻一代是中国新经济的未来力量

“年轻一代是中国新经济的未来力量。”得物App创始人兼CEO杨冰在11月27日出席由中国新闻社《中国新闻周刊》主办的2020“年度影响力人物”荣誉盛典时表示，“得物始终和年轻消费群体站在一起，守护他们的热爱和追求。在‘双循环’新发展格局下，得物App将努力通过产品和服务，来扩大内需、承接国外消费回流，积极探索更多新的发展方向。”

从性价比到情价比，新消费趋势里的年轻人选择

进入新十年，消费升级成为中国新经济发展的重要主题。在满足了衣食住行这样的基础生存需求之后，年轻消费者对附有文化价值消费品的需求是必然选择，潮流文化和时尚消费是其中的重要选项。

“千金难买心头好”，新一代消费者经历着从功能型消费趋势向情感型消费趋势的转变。相比商品的价格和品牌，他们更在意商品背后的精神价值。在杨冰看来，很多潮流消费品之所以受到消费者的喜爱，关键在于商品背后的文化输出和精神价值。

除了持续运营潮流生活社区，为年轻用户打造潮流风向标和提供与同好交流体验的土壤，得物App从很早起就积极引入“具有精神价值”和“能够引起情感共鸣”的各类商品。年轻潮流爱好者追捧的Nike品牌去年6月发售一款白金配色的“Nike Mamba Focus EP”球鞋，众多篮球爱好者为其背后所代表的“黑曼巴精神”感动；知名国潮品牌安踏联名《龙珠超》发售的KT5球鞋给众多动漫迷带来一波“回忆杀”，今年2月上架后已经在平台上销售超过15000双；今年7月，“腕上科技产品”卡西欧联名航海王推出的G-SHOCK系列腕表在得物App上限量发售，不仅圈粉大量《海贼王》动漫迷，首批商品开售不到1分钟即告售罄。

“消费升级不是指数量的上升，而是品质的提高。”杨冰表示，消费升级趋势下，用户付出溢价的、影响自己行动的，更多是那些自己认为无论是从审美上、从设计上、从理念上、从故事上、从价值取向上能够代表自己的那些产品，“与其他年龄层的消费者相比，年轻人们更崇尚‘悦己’的消费理念，愿意为热爱买单。”

从内容到电商，释放“最具活力的消费力量”

根据《第46次中国互联网络发展状况统计报告》，90后用户在2020年7月达到3.62亿，超越了80后成为互联网的主要适用人群。90后、95后对互联网的黏性更强，因其收入水平高、购买力强劲和对消费升级的强烈需求，这些年轻人正在成为新消费的主力军。

在杨冰看来，作为年轻消费的重要组成部分，潮流消费领域有很强的文化属性。因此从得物App在2015以资讯APP和Sneaker互动社区上线，到2017年下半年才上线交易功能，期间两年左右的时间，得物专注于营造社区氛围，打磨自身技能和打造对外形象。

“先鉴别，后发货”，得物App开创了全新的购物流程拥抱注重商品品质的年轻消费者。多年来，得物App坚持对消费者在平台购买的每一件商品进行多重查验鉴别，通过严格的品控措施保障用户能够得到“更快、更好”的网购体验。来自全球的高品质潮流消费品不仅能够满足年轻消费者多样化的消费需求，也通过对年轻消费潜力的释放，持续推动消费结构不断升级。

2020年打开了21世纪第三个“十年”，也是中国新经济加速发展的关键一年。凭借对年轻消费的深刻洞察，得物App已经成长为全球最大的潮流网购社区，并且在“90后”年轻人群体中建立起强烈的平台归属感和品牌认同感。大量热爱潮流文化和潮流消费品的年轻人聚集在得物平台上，了解时尚资讯、购买潮流商品、交流消费体验。我国每3个年轻人，就有1个使用得物App。

“年轻消费是深挖庞大的国内市场消费潜能的重要一环，也将为我国经济高质量发展注入强劲动力，得物App将持续引领年轻消费，争当中国新消费的加速器，激发中国经济新活力。”有报告显示，中国经济的品质消费升级时代将伴随这一代年轻消费力的崛起而到来。

据悉，“年度影响力人物”盛典梳理了一年来对中国社会各领域做出贡献和发挥过影响力的杰出的人物和企业并发布榜单，新一代潮流网购社区得物App凭借在年轻消费领域的深耕和探索，荣获2020“年度新经济企业”奖项。

(责编：许维娜、夏晓伦)