快手2020磁力大会召开 打造更多元生态场景

11月30日，快手2020磁力大会在北京召开，本届磁力大会展示了快手在用户、内容、社交、商业等多方面的进化。

“快手对优质内容的深耕，使得平台多元内容生态和社会价值不断凸显，越来越多平凡的个体可以在快手体验人间烟火，拥抱真实与温度。”在2020磁力大会的开场演讲中，快手高级副总裁马宏彬对快手价值观做出了进一步的阐释。

快手高级副总裁马宏彬

无论是体育圈明星，还是科研泰斗的亮相，都体现了快手用户群体的丰富与多元，他们与快手工地诗人李小刚、李大毛钓鱼、外卖小哥高治晓等一同构成了快手真实、温暖的用户和内容生态。

业内认为，丰富的人与有温度的内容、沉浸式场景交织在一起，在快手形成了一种全新的磁场， 通过更有信任感的老铁经济串联起每一环，让快手逐渐释放出商业吸引力。数据显示，快手在2017、2018、2019的收入分别为83亿元、203亿元、391亿元。2020年上半年实现收入253亿元，同比增长48%。

生态丰富得益于快手精细化的运营。快手内容运营中心总经理刘逍表示，每一位创作者的小世界构成了快手的大世界，快手将通过工具、能力和洞察升级，向优质内容创作者提供现金和流量补贴，打造更多元的生态场景。

在“新潮涌现”环节，场景实验室创始人吴声分享了场景化营销的新观察。吴声表示，破壁才是平视，温度才是磁场。场景化的人，造就了有温度的数字商业，IP重制、KOC圈层、原生直播品牌和场景协作四大场景化用户运营创新趋势，将成为短视频+直播平台赋予品牌更有温度的数字商业能力的制胜法宝。

得益于平台用户、内容、社交场景所形成的粘性，快手磁力引擎上线两年以来，营销收入与客户数快速增长。马宏彬表示，优质内容、产品迭代和社交粘性打造了快手新商业生态，借助算法突破、开眼快创、素造服务等持续加持，磁力引擎将进一步实现公私域融合，协助品牌提升公域触达力和私域信任力，打造一台更适合短视频直播赛道的商业增长新引擎。

马宏彬还表示，未来，快手将继续坚持真实温暖的平台社区和立体化的营销通路，以更有温度的内容生态和商业链路普惠用户与品牌方，让新产品释放新价值，新营销收获新增长。（乔雪峰）

(责编：毕磊、夏晓伦)