人民网>>财经

快手2020磁力大会召开 打造更多元生态场景

2020年11月30日19:46  来源：人民网-财经频道
 

11月30日，快手2020磁力大会在北京召开，本届磁力大会展示了快手在用户、内容、社交、商业等多方面的进化。

“快手对优质内容的深耕，使得平台多元内容生态和社会价值不断凸显，越来越多平凡的个体可以在快手体验人间烟火，拥抱真实与温度。”在2020磁力大会的开场演讲中，快手高级副总裁马宏彬对快手价值观做出了进一步的阐释。

快手高级副总裁马宏彬

无论是体育圈明星，还是科研泰斗的亮相，都体现了快手用户群体的丰富与多元，他们与快手工地诗人李小刚、李大毛钓鱼、外卖小哥高治晓等一同构成了快手真实、温暖的用户和内容生态。

业内认为，丰富的人与有温度的内容、沉浸式场景交织在一起，在快手形成了一种全新的磁场， 通过更有信任感的老铁经济串联起每一环，让快手逐渐释放出商业吸引力。数据显示，快手在2017、2018、2019的收入分别为83亿元、203亿元、391亿元。2020年上半年实现收入253亿元，同比增长48%。

生态丰富得益于快手精细化的运营。快手内容运营中心总经理刘逍表示，每一位创作者的小世界构成了快手的大世界，快手将通过工具、能力和洞察升级，向优质内容创作者提供现金和流量补贴，打造更多元的生态场景。

在“新潮涌现”环节，场景实验室创始人吴声分享了场景化营销的新观察。吴声表示，破壁才是平视，温度才是磁场。场景化的人，造就了有温度的数字商业，IP重制、KOC圈层、原生直播品牌和场景协作四大场景化用户运营创新趋势，将成为短视频+直播平台赋予品牌更有温度的数字商业能力的制胜法宝。

得益于平台用户、内容、社交场景所形成的粘性，快手磁力引擎上线两年以来，营销收入与客户数快速增长。马宏彬表示，优质内容、产品迭代和社交粘性打造了快手新商业生态，借助算法突破、开眼快创、素造服务等持续加持，磁力引擎将进一步实现公私域融合，协助品牌提升公域触达力和私域信任力，打造一台更适合短视频直播赛道的商业增长新引擎。

马宏彬还表示，未来，快手将继续坚持真实温暖的平台社区和立体化的营销通路，以更有温度的内容生态和商业链路普惠用户与品牌方，让新产品释放新价值，新营销收获新增长。（乔雪峰）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved