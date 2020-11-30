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2020年NCT全国青少年编程能力等级测试12月线上考启动

2020年11月30日19:56  来源：人民网-财经频道
 

在疫情的影响下，在线教育行业渗透率不断提升，受到政策与互联网技术基因的加持，中国青少年编程教育也逐渐从一个细分赛道，变成大众皆知的新兴行业。

在青少年编程教育蓬勃发展的背景下，也催生了多个编程能力等级测试类平台的诞生。据了解，NCT 全国青少年编程能力等级测试基于全国信标委组织研制、清华大学领衔起草的《青少年编程能力等级》标准推出。《青少年编程能力等级》标准符合性认证专家组专家、云南省招生考试院计算机类社会考试专家组组长、昆明理工大学计算中心副教授潘晟旻表示，NCT全国青少年编程能力等级测试标准题库达到了对《青少年编程能力等级》标准知识点的覆盖，题目的更迭机制和难度分布进一步保障了考试的信度。

清华大学出版社基础教育编辑室主任彭远同先生表示，伴随全球人工智能产业的兴起，当下中国青少年的科技教育至关重要。NCT系列教材的推出将会进一步完善等级考试行业的内容生态的完整，推动行业健康发展。

当前，NCT 全国青少年编程能力等级测试已经启动 2020 年 12 月考试，NCT 组委会已联合清华大学及多家名校一线教育师资，推出 NCT 等级考试官方系列教材及课程题库，并推出系列免费官方辅导课程。

据了解，考试报名时间为 11 月 11 日至 12 月 6 日，考生可进入官网报名，足不出户即可参加一场专业的编程能力考试。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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