这笔钱，贫困户稳稳领10年（经济聚焦）

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河南内乡推出“5+”扶贫模式3年多以来，以金融杠杆连接政府、企业、银行、合作社和贫困户五方，实现了互利共赢，也为贫困户带来稳定的收益。

贫困户投入本金和贷款到合作社，转化为优质固定资产后租给企业，实现保值增值并领取分红。有了稳定的收入预期，银行更愿放贷，为脱贫注入了活水，贫困户干事创业的信心更强了。

“七山一水二分田”，位于秦巴山集中连片特困地区的河南省内乡县，2014年时有建档立卡贫困户近1.6万户、4.4万余人，经济基础差、贫困程度深、致贫原因复杂多样。

缺劳力、缺资金、缺项目、缺技术、缺管理、缺市场，“六缺”因素困扰全县七成以上贫困户。致贫因素可能不同，却造成了同样的困局：部分贫困户拿到钱不会用，不能有效发挥资金的效益；银行有心扶贫，却因为贫困户无项目、无抵押、无稳定收入预期，不敢放贷；政府出台了政策，却找不到汇聚力量的抓手，扶贫吃力。

怎样才能发挥资金效益，让政策真正惠及贫困户？2016年，内乡县“5+”扶贫模式启动，以金融为杠杆汇聚各方合力，实现了政府、企业、银行、合作社和贫困户的五方共赢，为贫困户带来稳稳的收益。

风险小收益稳，利于偿还本金

年近古稀的余关镇黄楝村贫困户王岑生，患有腰椎间盘突出，干不了重活。老伴去世后，独自生活的他，一度只能依靠养老保险和粮食补贴维持开销，“看病吃药压力很大！”

但如今的他，每季度可以固定领取“聚爱农牧专业合作社”800元的分红。当“送”钱上门的干部第一次把钱交到他手上时，王岑生连连感谢。扶贫干部却说：“您老不用谢我们，这钱是您应得的收益，而且可以连续领10年！”

没有流转土地，没有参与经营，靠着入股聚爱合作社的5000元到户增收资金，王岑生如何能连续10年拿到最低累计3.2万元的净收益呢？

“贫困户将政府给的每户5000元到户增收资金投入聚爱合作社，并向银行申请5万元扶贫贷款。合作社利用贫困户投入的本金和贷款，建设高标准圈舍，并租给国内养殖业龙头企业——牧原集团使用10年。租金的一部分用于偿还本息，其余部分向每户每季度发放不少于800元的分红。”内乡县县长杨曙光对记者说，“政府+银行+龙头企业+合作社+贫困户”的内乡“5+”扶贫模式运行3年多来，合作社利用租金结余和自身贷款，已经偿还和置换了大部分贫困户的贷款，今年将全部置换完，大大降低贫困户的金融风险。

10年到期以后怎么办？“剩余年份累计的收益足以偿还合作社自身的贷款。到期后，企业还会以合理价格收购圈舍，贫困户投入的5000元有保障。”聚爱农牧专业合作社理事长张国甫对记者说。

“这样会不会过度依赖企业经营？如果遭遇市场风险，贫困户本金怎么办？”

“高标准圈舍是优质固定资产，归合作社所有，比较容易流通、变现，来偿还贫困户的本金和银行贷款，压力不大。何况符合国家环保要求的圈舍地块使用权也是稀缺资源，同样具有保值作用。”面对记者的疑问，杨曙光自信满满。

据统计，3年多来，聚爱合作社已累计为内乡4万多名贫困户分红1.73亿多元。

有了第一桶金，脱贫注入活水

记者见到和王岑生同村的贫困户王廷会时，他刚拎了一袋水果回来，洗干净摆上盘，招待客人。“有盼头了！日子越过越好！”

“现在有了稳定的收入，不怕还不上贷款。”王廷会告诉记者，以前家里穷，贷款都担心还不上利息。现在有政府的优惠贷款政策，还有一份稳定的分红，自己更有底气了，贷款、借钱种了9亩李子，每年纯收入2万元，生活大大改善。

“贫困户也需要第一桶金。”杨曙光说，内乡“5+”扶贫模式让很多贫困户有了持续稳定的收入预期，这对他们是巨大的激励。很多人因此有了信心和动力，敢于干事创业了。

“5+”扶贫模式也给了银行动力和信心。

“合作社有资产做抵押，贫困户有稳定的收入预期，我们放贷的风险小了很多。”内乡农商行董事长汪玉平告诉记者，合作社用圈舍做抵押，市场价值高，还有政府和龙头企业做担保，银行敢于放贷，支持其发展。而合作社发展得好，除了给贫困户保底分红外，还带来额外收益，这也增强了银行向有干事创业想法的贫困户放贷的信心。“几千元的稳定收益，就能撬动几万元甚至十几万元的金融杠杆，为贫困户脱贫注入了活水，银行也获得了合理回报。”

模式复制推广，提供更多可能

“在符合市场规律的前提下，政府引导贫困户抱团，然后嵌入优势产业链之中，依托企业的竞争优势充分实现自身资源的价值。”杨曙光总结说，内乡“5+”扶贫模式对龙头企业发展也有促进作用，租赁资产经营，轻资产发展，有利于企业快速扩张。

“企业只需要出部分租金就可以长期稳定地管理、使用，大大节约了我们的资金成本。”租赁聚爱合作社圈舍的牧原集团相关负责人介绍道，他们积极参与这一模式，不断向全国其他贫困地区推广，截至目前，已经在全国13个省份59个县落地，带动37万人增收。

同时，内乡县政府还引导南阳金冠电气集团作为龙头企业，复制出了内乡“5+”的光伏扶贫模式，实现了对贫困户的全覆盖。“内乡‘5+’是一种资产收益扶贫模式，只要有好企业、好产业参与，就可以不断复制、稳定增收。”杨曙光说。据了解，现在内乡县的贫困户，每年可以领到养殖产业链的收益3200元和光伏发电产业链的收益3000元，再加上其他帮扶政策和自身收入，就有了一份厚实、稳定的保障。

“还是要在做优做强产业链上做文章。”谈到下一步打算，杨曙光对记者说，除了安排有劳动能力和有意愿的贫困户到养殖企业打工外，我们还将以合作社的名义进行更多合作。

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 10 版）

(责编：牛镛)