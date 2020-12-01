制造业采购经理指数创年内高点

本报北京11月30日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布，11月中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，较上月上升0.7个百分点，创年内高点，且连续5个月运行在51%及以上，经济复苏势头稳中有进。分项指数变化显示，经济复苏质量向好发展，复苏动力增强，运行平衡性改善，外贸市场稳定性较好，企业消化成本能力上升，新动能持续增强。
“11月制造业PMI回升，而且各分项指数普遍回升，表明制造业全面恢复态势更为明确。”国务院发展研究中心研究员、中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，剔除“十一”长假影响，从9—11月趋势看，制造业PMI平稳提高，表明经济呈现持续稳定恢复的特点，特别是下游产业生产恢复开始带动上游产业，全产业链恢复特征趋于明显。
中国物流信息中心分析师文韬认为，从11月制造业PMI变化看，当前我国经济保持复苏有所加快，市场供需两端加快增长，带动市场价格上升，外贸保持稳中有增，大中小企业协同上升，高端制造业加快增长。尽管目前国际疫情仍在加快蔓延，但我国经济有较大的潜力和较强的韧性，在“六稳”“六保”等政策的进一步发力下，经济将继续加快恢复。
市场供需加快增长，经济复苏动力增强。11月，前期连续实施的扩内需政策效果进一步显现，市场需求加快回升，带动企业生产较快增长。新订单指数为53.9%，较上月上升1.1个百分点，创2018年以来最高水平。生产指数为54.7%，较上月上升0.8个百分点，连续9个月位于53%以上较高水平，显示企业生产较为活跃。
经济复苏基本面扩大，经济运行平衡性改善。11月，经济复苏的基本面扩大，21个制造业细分行业PMI中，有14个行业较上月上升，且仅有2个行业低于50%，显示大部分行业均保持加快回升势头。由于市场供需同步改善，加上惠企纾困政策持续发力，带动各行业较快回升，大中小企业向好发展，经济运行平衡性改善。
高端制造业加快增长，新动能持续增强。11月，受国内外市场需求明显上升带动，高端制造业加快增长。装备制造业PMI为53.1%，较上月上升0.6个百分点，新订单指数和新出口订单指数分别较上月上升0.6和1.3个百分点至54.8%和53%；高技术制造业PMI为56.2%，较上月上升2.6个百分点。从指数水平和上升幅度来看，装备制造业和高技术制造业持续较快增强，有利于经济加快向高质量发展转型。
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心同日发布，11月中国非制造业商务活动指数较上月上升0.2个百分点至56.4%，连续4个月环比上升，连续2个月保持在56%以上。中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，11月，非制造业保持稳中向好的基本走势，形成了较强的经济复苏动力。预计12月，在政府促消费相关政策和年底节日消费预期的推动下，消费品市场恢复还会进一步增强。
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