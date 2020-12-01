今年5G通信产业规模预计达5036亿元

本报北京11月30日电 （记者韩鑫）中国电子信息产业发展研究院近日发布《5G产业发展白皮书（2020）》。《白皮书》显示，2019年，我国5G通信产业规模达到2250亿元，同比增长133.2%。
随着我国5G基础设施建设全面铺开以及5G商用进程的不断加快，产业规模将日益扩大。工信部数据显示，预计到2020年底，我国5G基站总数将超过60万个，据此测算，2020年我国5G通信产业规模将达到5036亿元，同比增长128%，实现跨越式发展。
《白皮书》预测，到2030年，我国5G基站数量将达到1500万个，5G基础设施累计直接投入将达到4万亿元，由5G基础设施建设累计带动的GDP达1.7万亿元。由于5G通信具有显著的乘数效应，预计到2030年，由5G产业总体带动的GDP将达到5万亿元，并深刻赋能制造、交通运输、金融等领域发展。此外，5G与工业互联网的融合发展将成为5G产业发展的重要趋势，5G智能终端渗透率也将逐年提升。下一步应加强5G网络配套设施建设，着手解决5G基站能耗问题，不断探索新型商业模式，助力5G产业快速发展。
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】