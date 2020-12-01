今年5G通信产业规模预计达5036亿元

本报北京11月30日电 （记者韩鑫）中国电子信息产业发展研究院近日发布《5G产业发展白皮书（2020）》。《白皮书》显示，2019年，我国5G通信产业规模达到2250亿元，同比增长133.2%。

随着我国5G基础设施建设全面铺开以及5G商用进程的不断加快，产业规模将日益扩大。工信部数据显示，预计到2020年底，我国5G基站总数将超过60万个，据此测算，2020年我国5G通信产业规模将达到5036亿元，同比增长128%，实现跨越式发展。

《白皮书》预测，到2030年，我国5G基站数量将达到1500万个，5G基础设施累计直接投入将达到4万亿元，由5G基础设施建设累计带动的GDP达1.7万亿元。由于5G通信具有显著的乘数效应，预计到2030年，由5G产业总体带动的GDP将达到5万亿元，并深刻赋能制造、交通运输、金融等领域发展。此外，5G与工业互联网的融合发展将成为5G产业发展的重要趋势，5G智能终端渗透率也将逐年提升。下一步应加强5G网络配套设施建设，着手解决5G基站能耗问题，不断探索新型商业模式，助力5G产业快速发展。

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)