浙江瑞安强化保障措施 优质供电助力地方经济发展

本报温州11月30日电 （陈海卯）立冬过后，浙江瑞安市马屿镇的源田家庭农场传出碾米机轰隆隆的响声，生产线正紧张地进行着大米加工生产，车间外的运输车辆装满新米运往温州各大农贸市场及超市。

“现在是我们晚稻新米上市季，稻谷烘干、去壳、装袋，都需要稳定可靠的电力保障，多亏了你们的及时服务，让我们用电无忧。”源田家庭农场的负责人项贤治连声致谢。当日，国家电网浙江电力（瑞安）红船党员服务队走进农场，对车间电气设备和电源进行常态化“体检”。

“金秋时节丰收忙，立冬到了天气寒，双十一到电商忙，服务保电放心上。”这是瑞安市供电公司马屿供电所根据二十四节气创新编制的电力服务工作计划表。表中有24首服务歌，巧妙地将输电、变电、配电、调度及客户服务等专业工作与实际相结合，制定电力保障措施，具体落实责任，为电网安全再上一道“防护锁”。差异化编制工作计划表，基层党员服务队可以在不同季节和时间有针对性地开展志愿服务，有效提升优质供电服务，助力地方经济发展。

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 10 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)