欧盟综合施策稳定就业市场（国际视点）

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近一段时间，欧盟及其成员国持续出台相关帮扶举措，将稳定就业市场作为促进经济恢复的重中之重。分析认为，欧盟就业市场面临的挑战既有疫情冲击的因素，也有长期积累的结构性问题，其应对策略也应短期和长期措施并重，并对劳工和福利制度进行必要改革。

近日，欧盟委员会宣布将向克罗地亚、意大利、塞浦路斯、希腊、西班牙等9个成员国提供总额为140亿欧元的“紧急状态下减轻失业风险援助”，以帮助应对因新一轮疫情冲击而导致的失业率上升等问题。

目前疫情仍在欧洲多国持续蔓延，相关国家就业市场依旧面临严峻考验，专家建议继续加大扶持就业力度。

聚焦中小企业和短时工作制

欧盟本次提供的资金是总额为1000亿欧元的“紧急状态下减轻失业风险援助”项目的一部分。该项目旨在通过向成员国提供紧急贷款，支持短时工作制，最大限度减少失业。据欧盟透露，截至今年10月，欧盟已经批准向17个成员国提供总额为879亿欧元的紧急贷款，其中受疫情冲击严重的意大利、西班牙、比利时分别获得274亿欧元、213亿欧元、78亿欧元。

疫情防控以来，欧盟综合施策，既通过大规模“恢复基金”、购买资产等支持经济发展，又通过专门项目保护就业。各成员国也持续通过财政补助等措施，重点围绕短时工作制出台有力帮扶措施，保护就业。

中小企业在吸纳就业方面发挥着重要作用，就业人数约占欧盟总就业人数的七成。为支持欧盟中小企业发展，欧洲投资银行专门面向中小企业提供2000亿欧元资金，欧洲投资银行泛欧保障基金的半数以上用于中小企业。欧盟希望通过资金支持，帮助成员国延长短时工作制，至今年年底。短时工作制是为保护就业岗位而采取的救济措施，企业可减少员工工作时间，政府向受疫情影响的企业员工提供补助，使其收入不会大幅下滑。

根据此前意大利政府签署的第三轮财政纾困法案，政府拨款120亿欧元用于保障就业、降低企业用工成本，以及提供4个月的停工补助等。许多中小企业员工和非正式就业工人，可根据家庭经济状况，领取不低于1000欧元补贴；西班牙政府与工会组织达成临时雇员变更计划，允许部分企业强制员工暂时休假或减少工时，但不得解雇员工，政府向这些企业提供补助，截至目前，补助总额已达100亿欧元。高峰时期有超过330万企业员工申请该计划；德国政府则宣布向中小微企业、个体经营者和自由职业者提供总额高达500亿欧元的援助，并加大对短时工作制支持力度；法国重点支持短时工作制，向企业和员工提供补贴。法国承诺将在公共服务领域增加10万个就业岗位，以解决毕业生就业难问题。

就业市场持续面临压力

欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家奥斯卡·几内亚认为，欧盟经济和就业市场仍然面临巨大压力。欧盟相关就业援助计划为成员国缓解疫情冲击、保护就业发挥了关键作用，尤其是对一些债务和财政负担重的欧盟成员国更显重要。

欧洲工会联合会最近发布的一份报告称，欧盟现有约1560万人失业，比3月份增加170万。欧洲央行行长拉加德认为，疫情反复正在影响经济活动，欧洲服务业活动明显放缓，经济前景不确定性抑制了投资和经济活力，就业市场承压增大。

今年9月以来，欧洲疫情出现反弹，单日新增确诊数量连创新高。德国、法国、意大利、西班牙等国家普遍采取更为严格的防控措施，限制餐馆、酒店、文娱场所的非必要活动。欧委会主席冯德莱恩日前表示，应该吸取此前教训，不能快速退出社交限制措施。欧洲媒体认为，欧洲就业市场的恢复取决于未来疫情防控的总体效果，欧盟经济可能遭受长期冲击。

在欧盟层面，欧盟委员会与英国、瑞士建立了“欧洲就业服务”协调机制，共享就业信息，为跨境就业提供方便。欧盟及各成员国还建立多种教育、培训项目，涵盖各年龄阶段及不同就业领域。此外，欧盟成员国普遍通过财政补贴、减税等措施鼓励企业提供合适工作岗位。

保护就业是一项长期挑战

欧洲智库布鲁盖尔研究所认为，目前欧盟层面保护就业的措施已实现诸多突破，欧盟及各成员国的整体应对措施有助于防止欧洲出现大规模失业现象，尽管帮扶资金的规模仍然有限。

欧盟在今年7月发起“青年就业帮扶计划”，在欧盟资金中专门拨款用于年轻人就业培训，尤其是在数字和绿色领域，注重年轻人的作用，鼓励他们在相关领域就业，具体措施包括：为青年创业者提供贷款等资金支持，为雇用年轻人的企业提供补贴，为年轻人提供新技能培训等。欧盟还呼吁各国提供至少220亿欧元的资金，支持年轻人就业。

英国《经济学人》杂志称，为刺激经济、保护就业，欧盟各国出台了大规模救助措施，发放了高额补贴，但是对公共财政也是巨大负担。未来如何应对高企的赤字，消化救助措施可能产生的负面效应，维持就业可持续发展将是欧盟面临的长期挑战。

奥斯卡·几内亚表示，欧盟就业市场面临的挑战既有疫情的冲击，也有长期积累的结构性问题，其应对策略也应短期和长期措施并重，保护就业，同时着力恢复经济、创造就业，并对劳工和福利制度进行必要改革。

国际货币基金组织表示，疫情再次凸显出劳工市场的结构性问题，暴露出劳工市场在面对危机时的脆弱性。保护就业、创造岗位是一项长期挑战。从长期来看，欧盟应当推动对劳工市场进行进一步的结构性改革，减少临时员工，继续加强对劳动者的职业培训，创造更多高质量、稳定的工作岗位。

（本报布鲁塞尔、罗马、马德里11月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 17 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)