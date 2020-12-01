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国家税务总局：一般纳税人户数月均净增8.8万户

本报记者 汪文正

2020年12月01日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，国家税务总局邢台市襄都区税务局深入企业精准对接企业需求，帮助企业用好增值税发票及大数据分析研判，创造良好税务环境，助力企业稳生产、拓市场。
　　李红兴 赵丽萍摄（人民视觉）

　　一般纳税人户数月均净增8.8万户、民营企业增值税一般纳税人数量稳定增长、长三角等重点区域表现突出……日前，国家税务总局发布的税收数据显示，今年前10个月，增值税一般纳税人户数保持稳定增长。

　　增值税是中国第一大税种，覆盖全部货物、服务领域，贯通一、二、三产业，也是减税降费的主力税种。随着近年来增值税改革不断深化，中国多次下调增值税税率，并配套出台了扩大抵扣范围等措施，增值税纳税人的负担不断降低，企业的发展意愿和能力不断增强。增值税纳税人分为小规模纳税人和一般纳税人，其中，一般纳税人是指年应税销售额500万元以上的纳税人，其规模相对较大且经营稳定，虽然只占增值税纳税人总户数不到20%，但却贡献了约97%的增值税税收。因此，一般纳税人的数量、经营情况的变化趋势，可以从一个侧面反映出中国经济的发展水平和运行状况。

　　国家税务总局货物和劳务税司司长谢文介绍，当前，一系列助企纾困、优化营商环境的政策措施效应逐步显现，各类市场主体的发展活力不断增强。今年1-10月，一般纳税人户数月均净增8.8万户、月均环比增长0.86%，实现了稳定增长。特别是二季度以来，随着生产秩序有序恢复，一般纳税人户数月均净增10.5万户，月均环比增长1.01%，基本达到去年同期水平。“这反映出中国经济稳定运行、持续向好的态势进一步巩固，也彰显了中国经济的韧性和后劲。”

　　具体来看，前10月增值税一般纳税人户数数据有哪些特点？

　　分行业看，批发零售业增长最多，建筑业增速最快。今年1-10月，批发零售业户数增加最多，占增量总数的32.8%。建筑业受复工复产、集中结算、新基建投资拉动等积极因素影响，一般纳税人户数月均环比增长最快，达到2.2%。制造业贡献了一般纳税人户数增量的15.4%，排在第三位。

　　分区域看，重点经济圈户数增长显著，区域发展更加协调。受地区发展基础和整体发展环境影响，今年1-10月，东部地区贡献了一般纳税人户数增量的61.9%。但从增幅来看，中部地区表现突出，月均净增长率达到1.11%。从重点经济圈来看，长三角、珠三角、京津冀三大区域贡献了全国户数增量的45.5%，切实起到了带动作用。其中长三角地区户数增长最多，优势明显，珠三角市场主体活力较强，增幅较大。

　　分企业类型看，民营企业成为增长主要驱动力。今年以来，民营企业贡献了全国一般纳税人户数增量的近90%，有效助力稳住经济基本盘。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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