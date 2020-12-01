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央行：三季度非现金支付增速小幅上升

2020年12月01日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月30日电　（记者徐佩玉）中国人民银行近日发布的数据显示，今年三季度，我国银行账户数量小幅增长，非现金支付业务量增速小幅上升，支付系统业务量保持增长，全国支付体系运行总体平稳。

　　数据显示，三季度，全国银行共办理非现金支付业务1000.57亿笔，金额1043.22万亿元，同比分别增长11.47%和12.66%。截至三季度末，全国银行卡在用发卡数量87.98亿张，环比增长1.62%，增速较上季度末上升0.11个百分点。三季度，支付系统共处理支付业务2091.80亿笔，金额2203.52万亿元。支付系统业务金额是同期GDP的82.79倍。

　　与此同时，我国移动支付业务量保持增长态势。三季度，银行共处理电子支付业务649.77亿笔，金额696.44万亿元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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