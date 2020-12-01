美欧数字税“战火”重燃？

据路透社报道，法国近日宣布12月会重启数字服务税征收计划。谷歌、脸书、亚马逊等多家美国互联网巨头在被征收之列。目前，脸书与亚马逊等已收到法国财政部门的催缴税款通知。

经贸纷争再起

法国经济和财政部日前表示，12月将重启去年7月提出的数字服务税征收计划，对在法收入超过2500万欧元、全球收入超过7.5亿欧元的互联网公司征收3%的数字服务税。该计划涉及多家美国互联网企业。据彭博社报道，英国、意大利、西班牙、奥地利等欧洲国家也都已提出数字税方案。美国贸易代表办公室称数字税是针对美国公司的“歧视性税目”。

数字税引发美欧贸易摩擦。据美联社消息，2019年，美国曾拟议初步清单，对法国奶酪、红酒等价值24亿美元的商品征收100%的报复性关税。今年7月，美国又宣布，拟对手提包、化妆品等价值13亿美元的法国商品加征25%关税，涉及商品范围较初步清单有所缩小。美国贸易代表办公室同时表示，由于法国尚未开始征收数字税，新的关税措施推迟至2021年1月6日生效。

路透社称，法国今年早些时候宣布暂停征收数字税，寻求在经合组织框架下达成关于国际税则的多边协议。然而，美国财政部6月宣布退出该谈判，引发欧洲多国不满。截至今年10月，近140个国家参与的数字税谈判仍未能达成协议，磋商期限延期至2021年年中。

英国《金融时报》称，法国此时重启数字税很可能再次点燃美欧间贸易紧张局势，引发美国对欧洲的新一轮关税报复。

象征意义更大

“数字税是欧洲在数字经济领域的防御式反应，符合近年来欧洲保护自身数字经济产业的大背景，一定程度上能限制外国大型互联网公司对欧洲数字市场的垄断。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长王朔向本报表示。

《华尔街日报》称，欧盟近期已出台多项措施，旨在保护欧盟成员国数字安全，并积极拓展欧盟内科技企业的数字影响力。另据法新社报道，英国近日宣布成立新的监管单位，以规范脸书和谷歌等巨头对用户隐私信息的使用，确保“小型企业不会处于劣势”。

王朔表示，近年来美欧间竞争已从金融和贸易领域，拓展到环保领域及数字领域。在此背景下，征收数字税是欧洲寻求对内团结、对外竞争的举措之一。“相比征收所得的税款，数字税的象征意义更大。它意味着欧洲在数字经济方面要有所作为，鼓励公平的市场环境；也象征着法国要作为欧洲表率，追求法国总统马克龙提倡的欧洲战略自主。”

《卫报》援引法国政府官员的分析称，目前，互联网技术法规已成为法国在国际外交方面发力的重要方向。因此，尽管面临美国可能实施的关税报复，法国仍将坚持数字税主张。

前景仍待观察

据路透社报道，法国公布的2021财政预算已将数字税纳入税收项目，目标定为4亿欧元。但法国经济和财政部同时表示，一旦经合组织达成数字税相关协议，将撤销现行税则，按照新协议执行。

据彭博社报道，法国财长勒梅尔表示，希望美国能重新参与经合组织的谈判框架，结束跨大西洋贸易关系的紧张局势。他表示：“我们的目标仍然是在2021年头几个月在经合组织框架内达成协议。我们仍然深信，这是解决数字税这一关键问题的最佳方法。”

王朔指出，美国未来会在对欧经贸方面有何作为，仍有待观察。“不过，美欧间的利益和大西洋关系的总基调不会改变。”王朔说，“当前，欧洲对数字税的态度十分坚决。但随着区域全面经济伙伴关系协定等多项区域贸易协议的达成，欧洲可能会基于对国际贸易规则主导能力的危机感，在美欧间经贸问题的态度上有所缓和。”

“美欧双方重启对话的可能性较大，数字税可能是双方经贸领域对话的内容之一，但结果仍然要看未来双方的博弈。”王朔说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)