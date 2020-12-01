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一批海外电力项目顺利投产 国家电投境外装机突破600万千瓦

李 层

2020年12月01日07:53  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　11月19日，是中电国际战略部副总经理周路祺逆行墨西哥工作的第67天。他与其他3位同事组成的Casa项目工作组顶着海外疫情蔓延风险，前往墨西哥执行收购项目的过渡期经营管理任务，顺利完成集团首次进入墨西哥电力市场的收购项目交割。这一项目为国家电投国际化发展再添81.8万千瓦的新能源资产和一批储备绿地。

　　近年来，国家电投加快国际化发展步伐。截至目前，其境外业务分布在46个国家（地区），拥有境外发电装机容量605.8万千瓦；清洁能源占比70%；境外在建电力装机162.5万千瓦。Casa项目是国家电投坚定不移推进国际业务高质量发展的一个缩影。1月中旬以来，国家电投共有463人次奔赴境外业务一线，截至11月20日，旗下42家境外常驻机构共有中方外派员工470人，属地化员工1257人，共同为集团公司的国际业务发展做出贡献。

　　“要到国际市场上接受风浪的考验，提高国际业务能力。”今年以来，新冠肺炎疫情在国外持续蔓延，国家电投在部署各相关单位统筹做好疫情防控工作的基础上，坚定推动集团公司境外业务发展，建机制、立预案、储备足、稳人心，境外业务发展收获了一个又一个好消息。

　　在海外项目开发方面，中电国际（海外公司）积极履行新定位新使命，致力于成为集团公司国际清洁低碳能源投资平台、国际综合智慧能源开发平台、国际先进能源技术引进平台。截至目前，已完成境外投资决策项目约220万千瓦，除已完成交割的墨西哥Casa新能源项目外，参股巴西GNA燃气电站项目已签署SPA文件，进入交割程序；深耕越南、巴西、智利等国市场，获得大批储备项目。其中，上海电力成立专门的工作小组，合力攻坚集团公司首个境外综合智慧能源项目——马耳他戈佐“零碳岛”项目建设。云南国际（伊江公司）在缅甸积极拓展光伏项目合作，今年9月中标5个光伏项目，总装机17万千瓦，同时结合疫情防控工作开展精准援助，巩固友谊，不断扩大朋友圈，提升了在缅形象和影响力。

　　在海外项目建设和运营方面，中国电力受托管理着488万千瓦境外装机。在巴基斯坦的中电胡布燃煤电站坚持封闭化管理，组织部分员工搭乘包机赴巴，完成两台机组年度修理，确保项目运转顺利；在巴西的圣西芒水电站，两台机组预防性维护工作顺利完成，上半年累计完成发电量48.473亿千瓦时，同比增长18.84%。在哈萨克斯坦，中国电力积极推进中亚最大风电项目——扎纳塔斯风电一期建设，项目首批机组于9月30日顺利并网发电。

　　在电站服务业方面，国家电投所属工程服务单位正在执行的电力工程总承包项目10个，电站咨询设计、运维培训及其他服务项目总计30个。其中，山东院在印尼总承包的“一带一路”旗舰项目——爪哇7号机组于9月顺利投产；能源工程在马来西亚总承包的3个光伏项目8月以来相继投产；智慧能源公司在菲律宾总承包的2个输变电项目现场正在有序推进建设工作。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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