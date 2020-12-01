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麻辣财经：黄金是避险资产，为啥还要注意投资风险？

葛孟超

2020年12月01日07:54  来源：人民日报中央厨房
 

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上周末，不少投资者关注到这样一条消息：多家银行对黄金、白银等贵金属交易业务暂停了新客户开户。 ?

11月27日下午，6家大型商业银行中的4家——工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等，股份制银行中的2家——招商银行、平安银行等陆续就贵金属交易做出风险提示，并暂停新客户开立相关账户，不过各家银行暂停新开户的时间略有不同。

比如，工行的公告明确，自北京时间2020年11月28日24：00起，暂停各渠道（包括柜面、手机银行、网上银行、工银e投资）个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户，已开户客户的正常交易不受影响。11月28日9：00起，暂停受理各渠道（包括柜面、手机银行、网上银行、“工银金行家”小程序和外部合作机构等渠道）新开代理个人客户贵金属竞价交易业务申请，已开户客户的正常交易不受影响。

也就是说，这次只是对新客户按下了“暂停键”，已开户的老客户可以正常交易，不受影响。

就在各家机构喊话投资者，黄金交易要注意风险的时候，麻辣财经注意到，金条、金币等实物黄金仍是不少消费者喜爱的投资品。11月18日，北京菜百公司全国首发“2021辛丑（牛）年贺岁金条”，还出现了消费者冒雨抢购的场景。

很多人好奇：黄金不是避险的吗？为啥黄金交易也有风险？现在买黄金到底划算不划算？您的关注，就是我们的动力！针对大家关心问题，麻辣财经采访了市场人士和有关专家。

贵金属市场价格波动较大，多家银行提醒投资者理性投资

为何多家银行“统一”暂停黄金、白银等贵金属交易业务开户？梳理这些银行的公告可以发现，目前，各家银行给出的暂停新客户开立相关账户的原因，都与受国际政治经济形势和新冠疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大有关。

例如，招行表示，近期受全球政治经济形势变化影响，贵金属市场价格风险和流动性风险加剧，市场风险和不确定性显著增强，个人贵金属交易类业务的投资交易风险上升。

多家银行在公告中同时提醒，投资者要增强风险防范意识，合理控制仓位，理性投资。

11月23日，上海黄金交易所曾发布公告称，为进一步防范市场风险，自11月30日收盘清算时起，沪纽金NYAuTN12合约保证金比例从12%调整为15%，并将于12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

上金所的公告还要求，各会员单位要做好风险防范工作，根据客户的持仓及风险情况适当调整保证金收取比例，并提醒投资者注意交易风险，理性投资，合理控制持仓规模，确保市场平稳运行。

回顾今年以来贵金属市场的情况可以发现，这不是银行第一次因外部市场变化而对贵金属交易作出调整。例如，在11月初的美国大选前期，多家银行就曾发布风险提示并对交易调整作出安排；在今年年中，多种贵金属价格创下新高之时，也有银行从防范风险、保护投资者权益角度出发，暂停新客户参与一些特定品种贵金属的交易。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，近几个月，国际黄金、白银等价格波动加剧，银行等机构引导投资者规避市场波动风险；未来几个月，全球疫情、经济复苏、疫苗等因素错综复杂，临近年底，黄金价格波动仍然较大，投资者需要警惕市场波动风险。

数据显示，今年以来黄金价格波动较大。受新冠肺炎疫情冲击产生的避险情绪影响，国际金价自1月持续上涨，至8月达到2000美元/盎司的高点，不过随后又回落至1800美元/盎司附近，创近月来新低，国内金价走势与国际基本相符。

黄金属于避险资产，适合投资者中长期持有

黄金属于避险资产，但与其他投资品一样，黄金交易本身也会存在一定风险。

“黄金是兼具商品和金融属性的特殊投资品种，具有独特的价格变动规律。作为非信用‘货币’，黄金的价值在于能够对冲信用货币贬值的风险，当通货膨胀抬头、货币贬值风险较大时，黄金就会凸显其投资价值。”山东黄金首席分析师姬明说，另一方面，黄金投资的缺点是其价格影响因素较为复杂，特别是中短期价格走势难以准确把握，因此黄金较为适合长期持有。

一位大型商业银行贵金属业务部门负责人表示，在家庭资产组合中加入一定比例的黄金资产，有助于对冲投资风险，稳定投资收益。因此，将黄金作为中长期、稳健型的配置资产之一，可以实现资产安全性、流动性和收益性之间的平衡。随着生活水平的提高，居民投资的多样化需求逐渐显现，黄金的收藏、保值、避险等作用将受到投资者重视。

中国黄金协会发布的数据显示，今年前三季度，全国黄金实际消费量548.09吨。虽然相比于股票、基金等投资品种，黄金在我国还算是一种比较小众的投资方式，但其实离老百姓的生活并不遥远。

临近年关，贺岁金条是老百姓比较青睐的一种黄金投资方式。业内人士介绍，投资黄金一般有实物黄金、黄金ETF（交易型开放式指数基金）等方式，投资者应当根据资金情况、风险承受能力和专业知识等选择适合自己的投资方式。

先说实物黄金，这是最常见的黄金投资方式。实物黄金，顾名思义就是以实物形态存在、能够提取到实物的黄金。具有投资价值的实物黄金，其含金量多数都在99%以上，按照类别又可以分为金条、金币、金块等。投资金条是实物黄金的主要投资产品，一般在金店和商业银行可以买到。

“投资者买卖实物黄金应尽量前往正规金店和商业银行，正规金店黄金款式较多，商业银行信用较好，在这些地方买黄金，黄金品质更好、交易更有保障。”兴业银行研究高级分析师张峻滔说。

除了实物黄金，也有不少人把黄金ETF作为投资方式。简单来说，黄金ETF是一种将绝大部分资金投资在实物黄金上、紧密跟踪黄金价格的基金。黄金ETF的价格一般每天更新一次，金价上涨，黄金ETF价格随之上涨，金价下跌，黄金ETF价格也同时下跌。

“实物黄金、黄金ETF等是适合普通投资者投资黄金的主要方式，除此之外，黄金期货等方式风险较高，更适合经验丰富的专业投资者进行黄金投资。”姬明说。

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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