四度延期回复监管问询 贵州百灵怎么了

北京商报讯（记者 姚倩）11月30日，贵州百灵发布公告称，公司于2020年9月30日收到深交所关注函。鉴于关注函中问题所涉及的事项复杂，回复工作还需进一步向控股股东及相关方进行核实，故公司董事会无法在规定的时间内回复全部内容。为了确保回复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将再次延期回复本次关注函。

这已是贵州百灵第四次延期回复深交所关注函。9月30日，深交所向贵州百灵下发问询函，要求贵州百灵说明华创证券受让公司控股股东、董事长姜伟委托的1.55亿股股份表决权的具体原因、表决权委托是否不可撤销、华创证券未来12个月是否有继续增持股份或受让表决权的计划，以及此次表决权委托是否存在使贵州百灵存在控制权变更的可能，并在10月14日前将相关材料进行报送。

10月14日，贵州百灵发布公告称，因事项复杂还需进一步核实，所以公司将延期回复关注函。10月23日，贵州百灵发布公告称，公司将延期回复深交所向其下发的关注函。11月7日，贵州百灵再发布公告称，公司将延期回复2020年9月30日收到的由深交所下发的关注函。至此，贵州百灵已经是第四次发布延期回复深交所关注函的公告。

贵州百灵是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，被称为“苗药第一股”，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊等为公司主要盈利产品。

近年来，贵州百灵的业绩呈不断下滑趋势。根据2019年年度财报，贵州百灵实现营收28.73亿元，同比下滑8.4%；实现净利润2.94亿元，同比下滑47.76%。2020年上半年，贵州百灵营收净利双降，分别同比减少5.42%、49.11%。2020年三季报显示，贵州百灵实现营业收入20.16亿元，同比下降4.29%；实现净利润1.61亿元，同比下降46.67%。

贵州百灵在2019年财报中表示，业绩下滑的原因主要为贵州百灵投资参股云植药业和重庆海扶出现亏损，导致净利润减少。由于持续加强营销网络的建设和完善工作，大力开发基层医疗服务市场，公司销售费用相应上涨。此外，贵州百灵控股子公司和仁堂药业因被收回《药品GMP证书》，受其影响2019年和仁堂药业实现营业收入较上年同期减少1.09亿元，净利润较上年同期减少2026.9万元。

对于业绩下滑，贵州百灵相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，贵州百灵依托产品矩阵的独特价值和深度下沉的营销渠道，从年度经营计划和目标的落实入手，通过增强销售能力、提高管理效率、加强营销队伍专业化建设等方式积极应对环境变化，快速恢复公司平稳发展，实现2020前三季度稳定盈利。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)