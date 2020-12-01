原标题：免息分期得不偿失？中邮消金一波未平一波又起

因App未明确告知收集使用麦克风权限的目的、方式、范围，存在侵害用户权益问题，持牌消金机构中邮消费金融近日被广东省通信管理局通报引发舆论关注。北京商报记者亲测发现，截至11月29日发稿时间，中邮消费金融App暂未出现收集用户麦克风的情况。不过，其大力推广所谓的“全场免息”商城产品却引发争议：尽管宣称“免息”，但部分产品整体价格却比市场价高出400余元，有消费者质疑，中邮消费金融“免息”优惠，存在偷换概念、将手续费转移到商品价格的嫌疑。

免息优惠还是偷换概念

近两日，北京商报记者对中邮消费金融信息收集情况进行了亲测。在整个App使用过程中，北京商报记者暂未发现中邮消费金融有收集设备麦克风信息的情况，记者注意到，广东省通信管理局通报的“中邮钱包”App版本为“2.8.6”，目前，中邮钱包已更新为最新的“2.9.5”版本。

针对此前为何收集麦克风、主要是何目的、目前是否已经整改完毕，北京商报记者对中邮消费金融进行了采访，但截至发稿未收到后者回应。

不过在评测过程中，北京商报记者注意到，中邮消费金融在App商城首页，正在大力宣传推广所谓的“免息分期”产品。记者点击发现，该免息产品资金来源于中邮消费金融推出的信用消费产品“邮你花”，可支持随借随还、按日计息，循环额度为500-20000元。

以一款型号为A2404、内存128G的蓝色iPhone12手机为例，用户可选择1期免息和3期免息两种方式分期购买，价格7295元，其中3期还款中，每个月应还2431.67元。

从价格简单计算，该产品确实为“免息”产品。但该产品对比苹果官网、京东自营等平台上的同型号、同内存、同颜色手机，价格相比官网、京东自营的6799元要高出496元。

有消费者质疑，中邮消费金融此产品尽管宣传“免息”优惠，但却存在偷换概念、将手续费转移到商品价格上的嫌疑。若以苹果官网6799元价格来计算，分期3期每个月等额还款2431.67元，实际年化利率已高达43.26%。针对消费者的这一质疑，北京商报记者向中邮消费金融求证，但同样未获得正面回应。

“对于企业而言，产品定价是其根据自己的实际情况来决定，中邮消费金融的产品价格高于市场价近500元，从消费者的角度来看显然是不合适的，但是中邮消费金融也拥有自己进行定价的权利。”金融行业资深分析师王蓬博认为，中邮消费金融这一行为的确存在一定不妥，但消费者可以选择去其他平台购买价格更低的同类型产品。

北京市中闻律师事务所律师李亚则告诉北京商报记者，手机类商品并非由政府部门严格定价，其整体价格的上下浮动本身并不违反相关法律规定，消费者完全可以货比三家、选择最优惠和最适合自己的商家购买。但是，若相关机构未明示手续费、对价格正确标识、虚构原价、以低价招徕客户而高价结算等，则涉嫌构成价格欺诈，可能招致相关监管部门的处罚。

个人消费贷年利率达21.24%

除“邮你花”分期产品外，在额度申请过程中，北京商报记者还实测了中邮消费金融旗下其他消费贷款产品。以“邮你贷-循环”个人消费贷款产品为例，其贷款年利率为21.24%。

北京商报记者发现，目前中邮消费金融的贷款利率已进行调整，主要按照最新1年期贷款市场报价利率（LPR）上/下浮动方式确定，除另有约定外，对于借款人向贷款人申请的其他已经发放的贷款，双方确认执行既定利率不变，不受前述调整的影响。

根据“邮你贷-循环”贷款利率说明，该产品价格采用固定利率，计算方式为当期LPR定价叠加年化加点利率的方式进行。其中，LPR为审批时上一工作日公布的最新1年期LPR 3.85%，加点利率按公司审批结果确定为17.39%，合计贷款年化利率为21.24%。

自8月20日最高法修改民间借贷利率上限后，持牌消金机构是否受限4倍LPR，一直是业内争议的热点问题。而从中邮消费金融推出的这一“LPR定价+公司加点利率”设定方式来看，贷款利率已远超4倍LPR，此设置是否合理？对此中邮消费金融同样未回应北京商报记者。

在于百程看来，中邮消费金融贷款年化利率在15.4%-24%，目前并不能判定其为违规。不过降低借贷利率是各类机构共同的方向，基于金融的公平性，金融监管部门也可能调整监管要求，进一步降低消费金融等金融机构的利率，因此消费金融公司也应尽快调整。

李亚同样认为，消金机构目前在最高法规定的“金融机构”之列，但根据金融借贷与民间借贷的市场定位和风险与利益一致的市场法则，金融机构的融资成本上限应参照适用“最高4倍LPR利率”。不过，如果当前贷款成本严格控制在15.4%，消金机构等非银行类贷款机构几乎没有利润空间，相当容易亏损。

李亚进一步补充道，中邮消费金融“LPR定价+公司加点利率”的方式应是在新旧规定衔接、存在争议之际，在严峻的挑战之下为了兼顾合规和利益所采取的平衡措施。其将如何被定性，还有待司法机关和监管机关进一步予以认定和解释。

上半年业绩同比下降64.75%

11月23日，在成立五周年之际，中邮消费金融官网发布消息称，目前注册用户数超4500万，累计放款突破2000亿元，贷款余额近330亿元，总资产超320亿元。另在融资方式上，2020年11月，中邮消费金融已获批开办资产证券化的业务资格。

不过，从上半年数据来看，中邮消费金融五周年的业绩答卷难免有些失意。北京商报记者注意到，截至2020年上半年，中邮消费金融总资产286.72亿元，净资产34.83亿元，上半年实现净利润0.49亿元，相较上年同期的1.39亿元同比下降64.75%。

净利润增速下降是何导致？目前是否有所改善？对此，北京商报记者向中邮消费金融进行采访，但未获得回应。

“突发疫情使得宏观经济出现下滑，企业和个人的还款能力下降，逃废债增加，金融机构的坏账率抬头，风险拨备增加。因此上半年消费金融公司出现了资产规模下降、业绩增速放缓或者下滑的情况，业绩波动在预期之内。”于百程告诉北京商报记者，根据已披露的数据看，中邮消费金融利润水平属于居中水平，但下降幅度比较大。利润下降背后主要应该是控制规模和拨备增加影响。

在王蓬博看来，上半年受到新冠肺炎疫情的影响，大部分消费金融公司的业绩出现了下滑，因此中邮消费金融的净利润下滑不是特别令人意外，但是64.75%的下滑幅度还是有些偏高。

李亚认为，利润下滑是行业整体现象。目前来看，同类型公司的转型升级势在必行。中邮消费金融后续应注意控制成本，尽快优化产品结构，调整贷款产品，提高资产质量，降低风险和不良率；同时，紧跟监管政策的变动，避免触碰监管红线。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)