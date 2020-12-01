原标题：2020年中国经济呈V型反转

本报讯（记者 赵语涵）2020年中国经济呈现V型反转与稳步复苏特征。2021年，中国经济增速有望回归常态。中国宏观经济论坛（CMF）年度论坛（2020-2021）日前召开并发布了主题为“迈向双循环新格局的中国宏观经济”的年度报告。

报告分析，2020年的中国经济呈现出V型反转与稳步复苏的特征。在疫情冲击下，全国整体经济一度全面下滑。4月份我国疫情阻击战取得了阶段性胜利并有序组织复工复产，并且在5月“两会”期间推出了一揽子规模化刺激政策。这一系列政策也推动二季度中国经济开始逆势上扬，三季度持续恢复。

从不同行业角度来看，我国第二产业恢复良好，制造业和建筑业一马当先；同时金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业的反转现象好于常态路径。然而第三产业整体及批发、零售、交通、住宿、餐饮、租赁、商业服务等行业依然处于负增长状态，还没有重返常态化的路径。

报告称，我国经济成功抵御疫情冲击并呈现一系列亮点。实际GDP增速实现V型反转，经济景气度显著回升，并明显高于世界整体水平；工业增长回归常态，服务业生产持续恢复，生产者经营预期持续改善；高技术产业韧性十足，增加值和投资双双逆势增长；外贸外资超预期增长，累计同比增速双双由负转正；投资和消费需求持续恢复，内需增长动力逐渐增强；城镇调查失业率持续下降，居民实际可支配收入实现增长；外汇市场、股票市场等金融市场总体稳定，今年前10个月的金融市场出现了逆势上扬的态势；房地产市场在“房住不炒”的基本定位下温和调整等。

在预测明年经济走势时，报告预测2021年经济增速将恢复正常，但可能会整体呈现出“前高后低”的态势。报告认为，明年四季度经济的常态化是我国明年经济发展的关键，四季度宏观经济可能会折射出我国经济将面临的外部环境复杂、总需求疲软、结构分化较严重等风险和挑战。2021年将是中国经济持续复苏之年，是中国宏观经济政策常态化的一年。世界疫情的逐步消退、中国超常规政策的常态化、中国发展战略的转化和调整、内生新动能的逐步抬头将成为左右2021年中国宏观经济运行的四大力量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)