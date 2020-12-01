2000亿MLF叠加1500亿逆回购 央行"双管齐下"维护流动性

为维护月末流动性平稳，央行11月30日开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1500亿元逆回购操作。MLF期限为1年，中标利率2.95%，逆回购期限为7天，中标利率2.2%。公告同时称，将于12月15日开展中期借贷便利（MLF）操作（含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续作），具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

对此，中信证券固收首席分析师明明表示，此次新作MLF为维护月末流动性平稳，并且12月7日将有3000亿元MLF到期，同时12月7日也是银行缴准日，因此此次新作MLF或也有提前缓解12月7日资金面趋紧的考虑，减少MLF到期与银行缴准日叠加对市场造成的冲击。

公开市场本周（11月30日-12月4日）共有4300亿元逆回购到期。鉴于周一有400亿元逆回购到期、没有MLF到期，央行11月30日在公开市场净投放3100亿元。

对于此次额外的MLF操作，江海证券首席经济学家屈庆表示，这是由于目前市场整体中长期利率水平有所上行，银行同业存单发行利率仍处在高位。另外，在银行负债成本上升的背景下，三季度中国货币政策执行报告显示，9月份贷款利率较去年末下行，但环比6月末有小幅上行。屈庆表示，近期央行操作风格较以往有所变化，流动性环境也保持在相对宽松的状态。为对冲疫情反复带来的影响，宏观经济上保持稳定，同时也要稳定利率水平，这时候通过投放MLF中长期资金，有助于市场稳定。

市场流动性方面，30日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种多数上行。隔夜品种上行27.9bp报1.115%，7天期上行2bp报2.356%，14天期下行6bp报2.755%，1个月期上行0.9bp报2.743%。债券市场方面，国债期货应声上涨，上午全线收高。其中，10年期国债期货大涨0.3%。

对此，光大证券首席固定收益分析师张旭表示，前期一年期国债和同业存单等中期市场利率受到信用违约以及市场供需等因素的影响而有所上升，30日央行超预期地通过MLF向市场提供中期资金，有助于平抑中期利率的波动。从操作的时间上看，如果于12月15日一次性大量操作，那么既无法覆盖11月初的逆回购叠加MLF到期，也容易和12月中下旬的财政集中投放撞车。所以，11月30日先操作一次是非常有必要的。

“下半年来资金面紧平衡、银行负债压力凸显成为市场主题。我们认为本次MLF的操作具有信号意义，后续MLF的不定期操作将更为常见，银行负债压力和同业存单利率上行压力也将在央行主动干预和财政支出加快的背景下有所缓解。”明明表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)