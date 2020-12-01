禁令发布后，“洋垃圾们”怎么样了？

近年来，国家多部门就限制和禁止固体废物进口出台了多套行动方案，各地在执行过程中效果显著。数据显示，国内绝大部分地区的固废进口总量大幅下降，部分地区列入禁止进口固废名录的“洋垃圾”几乎禁绝。

记者在调研中了解到，尽管在2018年以来的强监管政策下，“洋垃圾”进口管控成果丰硕，但一些地区在“洋垃圾”监管中出现“蚂蚁搬家”、“偷梁换柱”等走私新趋势，值得有关部门关注。

禁令之下

各地固废进口呈整体下降态势

记者近日在广东、福建、天津、浙江等地调研时发现，沿海各口岸的固废进口均呈现整体下降的良好态势。

海关通报的信息显示，截至目前，禁限固废目录共调整过两次。第一次将废五金类、废船、废塑料等16个品种固废从限制类调入禁止类，自2018年12月31日起执行；将不锈钢废碎料、钛废碎料等16个品种固废从限制类调入禁止类，2019年12月31日起执行。第二次将废钢铁、铜废碎料等8个品种固废从限制类调入禁止类，2019年7月1日起执行。

深圳有着全国最多的旅检口岸和陆路货运口岸，陆路货运吞吐量全国最大。如果算上海运体量，深圳海关的总体吞吐量也位于全国前列。据深圳海关口岸监管处安全管制科科长张红介绍，深圳海关今年前三季度共查获入境“洋垃圾”102批，同比增长约41.66%；重600吨，同比下降约93%，降幅非常明显。从查获情况看，在查获的“洋垃圾”中，重量低于1吨的批次占比由去年的0.2%增长至37.25%，超过10吨的批次占比同比下降23.08%，呈现出批次增加、单票重量大幅减少的趋势。

“这些数据表明通过深圳海关近年来的严厉打击以及在禁止‘洋垃圾’入境方面的广泛宣传，大批量、成规模的走私洋垃圾情况已趋于减少，洋垃圾进口以‘小、零、散’为主。”张红说，此外，受国内严厉打击固废进口和疫情影响，今年海运价格持续上涨，已经翻了3倍，进口货量降低，通过海运渠道成规模瞒报、走私固废的情况大为缩减。

厦门海关的统计数据也显示，固废进口呈现持续下降趋势。记者从厦门海关了解到，2013年至2019年，厦门关区进口固废数量分别为160.3万吨、223.4万吨、269.6万吨、265.3万吨、224.9万吨、125.5万吨和70.8万吨。而今年前八个月，厦门关区进口固废数量不到20万吨。在固废新政推出前，固废进口数量虽总体呈上升趋势，但每年的增长幅度均在递减。在2017年新政推出至今，厦门关区进口固废数量逐年大幅减少。

天津海关则在去年查处一批违规固废进口典型。2019年天津海关全年查证涉案固废13.4万吨，查扣3.6万吨；在“蓝天2019”第二轮集中打击行动中，查证涉嫌走私废纸、废塑料4.1万余吨，查扣涉案废矿渣、铅精矿4600余吨，分别占全国总量的36.6%和71.1%；第三轮行动查获全国最大一起禁止进口固体废物废铁渣，涉案货物2.8万吨。

而作为我国规模最大的金属再生回收利用基地，浙江台州也发生了良性变化。台州口岸过去每年进口废金属200多万吨，废金属主要来自日韩、欧美等国家，曾带动了当地20万人就业。过去户户冒烟的小拆解作坊，现在已被唯一的台州金属资源再生产业基地取代。

“蚂蚁搬家”“偷梁换柱”“暗度陈仓”等

固废进境新形式需引起重视

采访中一些海关工作人员反映，在利益面前，部分不法分子试图通过零散小额、伪报品名和从多个口岸进境的方式走私固废，需引起重视。

——“蚂蚁搬家”，固废零散进境增加查处难度。今年以来，深圳海关查获的走私进境固废主要以显示屏、二手手机、硬盘、旧电脑为主，这些固废价值高，占了所有查获案例的42%，张红说，这些货物可以拆散运输，私人可以携带，货物零星散进特征明显，很难查发。她分析认为，受疫情影响，海运运费上涨、运量下降，而且很多旅检口岸关闭了，现在是以货车司机运输为主，像二手手机、旧电脑等货物很多是夹藏在驾驶室里。“禁止进口的固废，危险废物起刑点是1吨，普通固废是5吨，限制进口的固废起刑点是20吨。” 深圳海关缉私局侦查二处三科科长席晋民认为，同样是小零散的原因，一般查获的固废重量和货值达不到量刑要求，只能作为一般案件处理，对当事人进行行政处罚，影响不是很大，难以根治。

——“偷梁换柱”，伪报进境固废品名。今年6月10日，天津海关查获一起走私国家禁止进口固废特大案件，现场查获国家禁止进口固体废物——“硫酸渣”共计49.8万吨。经查实，某货轮运载数万余吨工业废物“硫酸渣”到天津港，伪报成“铁矿粉”走私进境。缉私部门通过电子数据分析，检索到该公司已申报进口6票“铁矿粉”类货物，均有走私嫌疑。经天津海关所属南疆海关查验人员对以上货物进行取样、鉴定，判定上述货物均为“在无机化工生产过程中产生的硫铁矿渣”，俗称“硫酸渣”，属于我国明令禁止进口的固体废物，共计49.8万吨。天津海关表示，涉案企业明知一些固体废物不允许进口，因此经常采用伪报品名、税号的方式，将禁止进口的“洋垃圾”申报为其他相似物品进行通关。

——“暗度陈仓”，混合闯关、多家窗口单位交替使用、从多个口岸进口情况突出。记者从厦门海关了解到，申报进口的固体废物情事来看，今年以来，该关区存在“禁止或限制进口的固体废物”和“可正常进口的货物”混装组合进口的问题，受制于查验方式、抽检比例和查验资源等因素影响，大大增加了“洋垃圾”查获难度。天津海关也反映，因为担心被海关查缉，走私分子成立多家公司或者借用其他公司名义作为窗口单位，隔一段时间使用一家，以此规避海关监管，降低被查获的概率。

建议：

全链条、多角度禁绝“洋垃圾”进境

受访人士认为，可以从以下三方面加强对禁止进口固废的管控工作：

一是全链条打击，从需求端遏制走私冲动。席晋民说，固废产业是个链条，海关打击只是一头，只要下游的链条还存在，就会有源源不断的人员参与走私，因此要加强全链条打击能力，联合环保、公安、市场监管等部门综合施策，开展执法合作，从源头形成管制合力，让洋垃圾即使走私进来，也用不了。同时，深圳海关构建紧密衔接的“洋垃圾”快速处置机制，全面梳理监管各环节作业流程，建立了通关、查验、稽查、案件处置等部门联系配合办法，有效解决“洋垃圾”退运难、退运慢的问题。

二是提高国内固体废物回收利用率，引导企业转型升级。厦门海关综合业务处副处长吴捷鸿建议，针对目前国内一些地方出现的固废回收处理企业“缺料少料”的情况，有关部门应提升固体废物资源化技术水平和环境管理水平，推广垃圾分类收集，提高再生资源回收效率，促使再生资源加工利用行业走向以国内固体废物为主要原料的转型发展道路。

三是加强查验技术应用，提升查验效率和能力。深圳海关积极利用查验监管设备，通过科技化应用进一步打击“洋垃圾”走私入境。今年以来，深圳海关强化H986大型机检设备的使用，加大对机检审图工作人员业务水平的培训力度，严防不法分子通过夹藏、伪瞒报等形式将“洋垃圾”偷运进境。

此外，运用大数据风控分析，有针对性布控，做好高风险人员和公司走私、夹带固废风险预警，提升检验效率、提升查发能力。“比如那些多次空车往返的货车会被系统提醒存在风险，海关工作人员会着重登临检疫、查验，致使投机分子很难以货物瞒报的方式入境。”张红说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)